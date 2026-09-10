Motociclista resultó gravemente  lesionado tras ser impactado  por un camión en San Vicente

Un grave accidente vehicular se produjo en el sector Camino Algarrobo durante la mañana de este jueves, el que movilizó a voluntarios de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua.

De acuerdo con lo informado por Bomberos, la Central de Alarmas despachó una unidad hasta el lugar, donde los voluntarios constataron que se trataba de un atropello que involucró a un camión y un motociclista.

A raíz del accidente, el motociclista resultó con lesiones de diversa consideración, entre ellas una fractura expuesta. El paciente fue atendido inicialmente por personal de Bomberos en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia hasta un centro asistencial, donde continuó con su atención médica.

La emergencia estuvo a cargo del teniente tercero Alejandro Quintanilla, quien encabezó el trabajo de seis voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua. Se investiga la causa exacta que provocó el violento desenlace.