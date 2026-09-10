Mujer muere tras ataque a balazos contra su vivienda en Villa Las Rosas de Rancagua

Una mujer adulta murió este jueves luego de resultar gravemente herida durante un ataque a balazos registrado en el sector de Villa Las Rosas, en el sector Dintrans de Rancagua.

Según los primeros antecedentes entregados por el coronel Luis Rebolledo, prefecto de Cachapoal, un vehículo particular se detuvo frente a un domicilio y desde allí desconocidos efectuaron diversos disparos hacia el interior del inmueble.

Producto del ataque, una mujer adulta resultó herida y fue trasladada inicialmente hasta el SAR Oriente. Pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El hecho fue informado al Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Fiscalía ECOH y el trabajo especializado en el sitio del suceso para establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Los investigadores buscan reunir antecedentes que permitan identificar al o los responsables de los disparos, además de determinar el móvil del hecho.

Hasta la tarde de este jueves no se habían informado personas detenidas por este ataque, mientras continúan las diligencias policiales para esclarecer lo ocurrido.