Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Mujer muere tras ataque a balazos contra su vivienda en Villa Las Rosas de Rancagua

Un vehículo se detuvo frente al domicilio y desconocidos efectuaron múltiples disparos hacia el interior. La víctima fue trasladada al SAR Oriente, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Una mujer adulta murió este jueves luego de resultar gravemente herida durante un ataque a balazos registrado en el sector de Villa Las Rosas, en el sector Dintrans de Rancagua.

Según los primeros antecedentes entregados por el coronel Luis Rebolledo, prefecto de Cachapoal, un vehículo particular se detuvo frente a un domicilio y desde allí desconocidos efectuaron diversos disparos hacia el interior del inmueble.

Producto del ataque, una mujer adulta resultó herida y fue trasladada inicialmente hasta el SAR Oriente. Pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El hecho fue informado al Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Fiscalía ECOH y el trabajo especializado en el sitio del suceso para establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Los investigadores buscan reunir antecedentes que permitan identificar al o los responsables de los disparos, además de determinar el móvil del hecho.

Hasta la tarde de este jueves no se habían informado personas detenidas por este ataque, mientras continúan las diligencias policiales para esclarecer lo ocurrido.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-0 para Como 1907 sobre RB Leipzig
3 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Slavia Praga y Lens empatan sin goles
3 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Bayern Múnich y FK Bodo/Glimt llegan al entretiempo sin goles
3 minutos hace
EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-0 para Como 1907 sobre RB Leipzig
3 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Slavia Praga y Lens empatan sin goles
3 minutos hace
Anuncios
1 carabinero encuentra...
Carabinero encuentra billetera con dinero y documentación y logra devolverla a su propietario
PANORAMAS 3
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
Anuncios
ebola
El brote de ébola declarado en mayo en RDC rebasa los umbrales de los 6.800 casos y los 3.300 muertos
797173_0
Partido postergado entre U. Concepción y Huachipato
Pisa: educar nunca ha sido tarea de un héroe solitario
Foto: Nicolás Carrasco
Lluvias llegarían a O’Higgins antes de terminar la semana
Anuncios
NOTA 2.2
Familias de Olivar culminaron proceso de formación en habilidades parentales
798291_0
San Marcos vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
797168_0
D. La Serena vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
NOTA 1.2
Olivar celebró junto a sus adultos mayores “La Magia de Pasar Agosto”
santacruz iquique 1
Santa Cruz consiguió un triunfo de oro como forastero en Iquique
Argelia
Argelia anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos
Anuncios