Olivar celebró junto a sus adultos mayores “La Magia de Pasar Agosto”

Una alegre jornada se vivió en el Gimnasio Municipal de Olivar con la celebración de “La Magia de Pasar Agosto”, actividad organizada por la Municipalidad, a través de la Oficina del Adulto Mayor y el Departamento Social de DIDECO.

La jornada contó con música, juegos, concursos, karaoke y mucho baile, destacando la presentación de la Banda Metro Cuadrado. La actividad fue encabezada por la alcaldesa María Estrella Montero, junto a concejales de la comuna y el diputado Fernando Ugarte Tejeda.

“Nuestros adultos mayores merecen estos espacios de encuentro, alegría y reconocimiento. Verlos disfrutar y compartir nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir trabajando por ellos”, señaló la alcaldesa María Estrella Montero.