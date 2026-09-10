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Olivar celebró junto a sus adultos mayores “La Magia de Pasar Agosto”

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Una alegre jornada se vivió en el Gimnasio Municipal de Olivar con la celebración de “La Magia de Pasar Agosto”, actividad organizada por la Municipalidad, a través de la Oficina del Adulto Mayor y el Departamento Social de DIDECO.

La jornada contó con música, juegos, concursos, karaoke y mucho baile, destacando la presentación de la Banda Metro Cuadrado. La actividad fue encabezada por la alcaldesa María Estrella Montero, junto a concejales de la comuna y el diputado Fernando Ugarte Tejeda.

“Nuestros adultos mayores merecen estos espacios de encuentro, alegría y reconocimiento. Verlos disfrutar y compartir nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir trabajando por ellos”, señaló la alcaldesa María Estrella Montero.

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