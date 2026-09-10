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Operativo de fiscalización migratoria se realizó en Nancagua

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En la comuna de Nancagua, personal municipal en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Colchagua, Carabineros y la Policía de Investigaciones. (PDI), realizaron un operativo de fiscalización migratoria en un asentamiento irregular de la comuna.

El procedimiento contempló controles de identidad a las personas que residen en el lugar, además de las verificaciones correspondientes por parte de las instituciones participantes.

En el operativo estuvieron presentes el alcalde, Gabriel Ahumada Díaz, el delegado Presidencial Provincial de Colchagua, Mauricio Donoso Pavez, junto a funcionarios de Seguridad Pública Municipal, Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.

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