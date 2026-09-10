Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?

Próximos a las fiestas patrias, las comunas de la Región de O’Higgins empiezan a ambientar sus panoramas respecto a la celebración de la cultura y tradición chilena, con una variada oferta artística.

Como una perfecta previa dieciochera, en El Rancagüino te contamos qué puedes hacer este fin de semana en la zona.

Rancagua: “La Pérgola de las Flores”

El domingo 13 de septiembre la Plaza de los Héroes recibirá a la clásica obra de teatro chilena “La Pérgola de las Flores”, con entrada liberada y un gran elenco nacional.

A las 18:00 horas, el público presente podrá conocer la historia de Carmela, joven que llega a Santiago desde el campo para trabajar con su madrina, donde las pergoleras luchan para salvar la pérgola.

Rancagua: 5to Encuentro de la Tonada Chilena

El sábado 12 de septiembre se desarrollará el 5to Encuentro de la Tonada Chilena, una instancia que tendrá lugar en el Teatro Regional Lucho Gatica desde las 19:30 horas, con invitaciones gratuitas en boletería.

Dicha jornada está dedicada a poner en valor una de las expresiones artísticas más representativas de la música campesina, acercando a las nuevas generaciones a la tonada chilena mediante un homenaje a Luis Bahamonde Alvear, compositor de música folclórica y popular romántica.

En esta edición participarán exponentes del folclor nacional como Los Palmeros de Rancagua, Amparo y Los Chumingos, Aquelarre de Cantoras y Mandingas, Dúo Trino, Graneros del Rey, Los Surcadores del Viento, Patricio Quintanilla y Grupo Ronda.

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Rancagua: Día Nacional del Títere y la Marioneta

Entre las 11:0 y las 14:00 horas, el sábado 12 de septiembre la capital regional celebrará el Día Nacional del Títere y la Marioneta en la Plaza de los Héroes.

Con un programa repleto de diversas actividades gratuitas, los grandes protagonistas serán los títeres y marionetas, el pasacalle y muñecos gigantes, zancos y música, espectáculos de distintas compañías y cultores, y la participación de Tito Lastarria y el pingüino Jacinto.

“Chile en Partituras”

La Orquesta de Cámara de la Universidad de O’Higgins (UOH) realizará “Chile en Partituras”, tres presentaciones contempladas para las comunas de Graneros, Rancagua y Machalí.

Las funciones se desarrollarán entre el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre, con acceso abierto a la comunidad. En ese sentido, el viernes a las 12:00 horas se presentarán en el Auditorio del Campus Rancagua UOH y ese mismo día, a las 19:00 horas, en Graneros. Mientras tanto, la tercera función será el sábado a las 12:00 horas, en el Hotel Piedra Verde, en Machalí.

El programa se compone por cuatro compositores pertenecientes a generaciones y contextos diversos: Gabriel Matthey, Jorge Peña Hen, Andrés Maupoint y Enrique Soro, aproximando al público a distintos momentos de la creación musical nacional.

Olivar: Gran Mateada Dieciochera

El domingo 13 de septiembre en Olivar Bajo, desde las 16:00 horas, la Escuela Nuestra Señora de La Merced será sede de la Gran Mateada Dieciochera, evento pensado para toda la familia.

La jornada promete una tarde llena de música y sorpresas, considerando la participación de Huaso Candolia, Suyai Mailén, Voces de mi Tierra, Tradiciones del Arenal, Lican Rayen, Tierra Huasa y Gabriel Guerrero.

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Rengo: Tour Dieciochero

Desde la Ilustre Municipalidad de Rengo, a través de su Oficina de Turismo, se ofrece el Tour Dieciochero Renguino, una experiencia para conocer las tradiciones, gastronomía, patrimonio y cultura local.

El recorrido a realizarse el domingo 13 de septiembre contempla paradas en la Plaza de Armas, el Mercado de Rengo, la Medialuna de Esmeralda, Lo de Lobos y el Fundo Pino Azul, ofreciendo actividades como presentaciones folclóricas, desayuno campestre, juego de rayuela, experiencia vitivinícola y más.

Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de Turismo o a los teléfonos 72 220 83 59 o 72 220 83 41, esto con un copago de $5.000.

Malloa: Malloa Saluda a la Patria

El sábado 12 de septiembre, la Plaza de Armas de Malloa dará inicio a sus celebraciones por fiestas patrias a las 19:30 horas con una inolvidable jornada llena de música, baile y orgullo por la tradición.

Tras la realización de la Misa Chilena en la Iglesia San Judas Tadeo, se llevará a cabo un show en vivo liderado por los conjuntos Renacer de mi Tierra y Ballet Artístico San Judas Tadeo, y artistas como Entre Cuecas y Farra, Conjunto Graneros y Sonora Santo Domingo.

San Fernando: Gala Folclórica Club de Cueca Los Copihues

El sábado 12 de septiembre, el Teatro Municipal de San Fernando albergará al Club de Cueca Los Copihues para la realización de su Gala Folclórica 2026.

La presentación pautada para las 19:00 horas invitará al público a disfrutar del baile nacional en el marco del mes de la patria.

Santa Cruz: Peña Folclórica Escuela Rincón de Yáquil

El viernes 11 de septiembre la Escuela Rincón de Yáquil celebrará junto a la Municipalidad de Santa Cruz la Gran Pela Folclórica, evento cargado de tradición, música y amor a la patria desde las 18:00 horas.

Entre los artistas invitados se encuentran Sonora Invasión, Trillares, José y su Ritmo Sabroso, Renacer de Santa Cruz y la Revancha Ranchera

La Pozze Latina y Los Tetas

Ritmos chilenos se tomarán Gran Arena Monticello con la presentación en conjunto de La Pozze Latina y Los Tetas, llenando de bailes y recuerdos el escenario.

El viernes 11 de septiembre, desde las 21:00 horas, el público asistente podrá vivir una gran velada de la mano de sus grandes éxitos.

Las entradas, que van desde los $19.550 hasta los $49.450, pueden adquirirse a través de https://www.ticketmaster.cl/event/la-pozze-latina-y-los-tetas-gran-arena-monticello