Rancagua completa la recuperación total de las canchas de tenis del Complejo Deportivo Patricio Mekis

Las ocho canchas de tenis del Complejo Deportivo Patricio Mekis se encuentran actualmente recuperadas y operativas en su totalidad, luego de finalizar los trabajos de renovación de las canchas 7 y 8. Con esta intervención, la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua completó un proceso de mejoramiento de la infraestructura del recinto, incorporando nuevas condiciones para la práctica y el desarrollo del tenis.

La iniciativa consideró una inversión de 28 millones de pesos e incluyó la utilización de 20 toneladas de arcilla, el cambio de ocho flejes profesionales por cancha y la renovación de ocho mallas de tenis. Asimismo, se instalaron cuatro torres de iluminación, con cuatro focos cada una, permitiendo completar la iluminación de las cuatro canchas que se encontraban pendientes.

Las canchas 7 y 8 fueron las últimas en ser intervenidas y su recuperación permitió que, por primera vez en este proceso de mejoramiento, las ocho canchas del Complejo Deportivo Patricio Mekis quedaran disponibles y operativas en su totalidad.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el cumplimiento de este desafío y la recuperación de espacios que durante años presentaron condiciones que limitaban su uso.

“Hemos cumplido un desafío, un sueño que teníamos: hemos logrado llegar a que las ocho canchas de tenis estén totalmente iluminadas con tecnología LED. Incorporamos la cancha 7 y 8, que durante muchos años nadie quería usar o, la verdad, las evitaban por sus condiciones. Hoy prácticamente son las mejores; se ha renovado su arcilla y sus flejes”, señaló Agliati.

La autoridad agregó que el proceso de mejoramiento continuará en otras canchas del recinto. “Vamos avanzando también hacia las canchas 5, 4, 3, 2 y 1 para renovar sus flejes y su arcilla. Agradecer y reconocer el trabajo de nuestro equipo de la Corporación de Deportes, de su director ejecutivo y de cada uno de sus integrantes por el compromiso y por haber logrado sacar adelante este desafío que nos colocamos”, agregó.

El alcalde Raimundo Agliati destacó el trabajo realizado que fue gestionado por la Corporación Municipal de Deportes.

Usuarios destacan mejoría

Las mejoras también han sido valoradas por quienes utilizan regularmente las canchas. Uno de los usuarios destacó las nuevas condiciones que permiten ampliar las posibilidades de práctica deportiva. “A todos los que queremos hacer un poco de deporte, estamos bien acogidos. Ahora tenemos todo iluminado, hasta las 11:00 o 12:00 de la noche, sin problema. Así que muchas gracias por todo”, comentó.

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Otro de los usuarios resaltó la transformación que ha experimentado el recinto y el impacto de la iluminación para quienes practican tenis durante la tarde y noche.

“Estamos acá practicando con los partners y ha sido muy bonito esto, porque cuando yo llegué le faltaba la iluminación y había canchas con problemas. Ahora todas las canchas están bien buenas para jugar, además que la iluminación nos favorece mucho para poder jugar en la noche”, señaló.

Junto con la disponibilidad de las canchas para la comunidad, el Complejo Deportivo Patricio Mekis cuenta con un taller gratuito de tenis para personas desde los 6 años, sin inscripción previa. Las clases se realizan de martes a viernes, entre las 17:00 y las 19:00 horas, y los sábados, entre las 10:00 y las 12:00 horas.

Asimismo, las canchas pueden ser reservadas para su uso a través del sitio web institucional, con un valor de arriendo de $4.000 la hora. El recinto se encuentra disponible de martes a domingo, entre las 08:00 y las 22:00 horas, para quienes deseen acceder a estos espacios deportivos.

La recuperación total de las ocho canchas representa un avance en el fortalecimiento de la infraestructura deportiva de Rancagua y permite ampliar las oportunidades para la práctica del tenis, tanto a través de talleres gratuitos como mediante el uso recreativo de las instalaciones.

Con estas mejoras, la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo, la actividad física y la generación de espacios de calidad para la comunidad, impulsando iniciativas que permitan seguir fortaleciendo el acceso al deporte y la vida saludable.