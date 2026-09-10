Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Sala Cuna como política de Estado

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Chile enfrenta un escenario crítico caracterizado por una baja tasa de fertilidad (0,99 hijos por mujer) y una participación laboral femenina cercana apenas al 52,7%. Entre los factores determinantes de esta situación destacan la escasa corresponsabilidad en los cuidados y el elevado costo de oportunidad que enfrentan las mujeres al conciliar la maternidad con el desarrollo profesional.

Al tratarse de un problema social con impacto directo en la igualdad de oportunidades, la respuesta debe ser una solución de Estado. Revertir estos indicadores generará un beneficio integral para toda la sociedad, impulsando el crecimiento económico, el desarrollo del país y el bienestar.

En esta línea, consideramos que se debe aprobar el proyecto de ley que esta semana fue aprobado en el Senado, pero sin financiamiento. Es claro que nuestro país requiere avanzar gradualmente hacia un sistema de sala cuna y jardín infantil universal, que se articulen con la educación básica.

En concordancia con los avances en derechos sociales recientes (como el IFE Universal y la Pensión Garantizada Universal), la universalidad debe ser el objetivo final. Sin embargo, la implementación de esta iniciativa requiere un proceso progresivo que garantice un financiamiento permanente y sustentable.

Por ello, resulta incomprensible la negativa de los partidos de izquierda a iniciar la medida enfocándose en las madres trabajadoras —sector que abarca la propuesta actual y que ya dispone de financiamiento asegurado—, pues pretender una cobertura total e inmediata sin respaldo presupuestario solo posterga su tramitación o deriva en una normativa ineficaz.

Pese a la desaceleración económica actual, la reactivación y el aumento de la recaudación fiscal permitirán expandir progresivamente este beneficio. La falta de avances legislativos -obstaculizado durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric-, hace urgente que prime la sensatez en el debate de la ley de Sala Cuna, pues el contexto social no admite mayores demoras.

Anuncios

Se trata de iniciativas que requieren grandes esfuerzos de dialogo y acuerdos en el Parlamento, que sean de largo plazo, con la meta de que el país crezca. La idea es que más mujeres participen del mundo laboral y que se proteja a sus hijos; las futuras generaciones de Chile.

Pedro Pizarro

Abogado-Vicepresidente del Instituto Libertad.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Slavia Praga cayó ante Lens con un gol agónico, a pesar del doblete de Danijel Sturm
5 horas hace
Bayern Múnich derrotó 5-0 sin complicaciones a FK Bodo/Glimt con doblete de Michael Olise
5 horas hace
Como 1907 le pasó por encima 4-1 a RB Leipzig
5 horas hace
Slavia Praga cayó ante Lens con un gol agónico, a pesar del doblete de Danijel Sturm
5 horas hace
Bayern Múnich derrotó 5-0 sin complicaciones a FK Bodo/Glimt con doblete de Michael Olise
5 horas hace
Anuncios
797863_2
Cienciano le ganó 2-0 en la ida a MC Torque
793869_2
La ventaja 2-0 del partido de ida fue para Flamengo
Anuncios
emilia pardo 1
Emilia Pardo hace historia para Chile en el Campeonato Panamericano de Karate
2 (3)
El valor estratégico de “Científicos por un Día” en el CEAF: Cómo la ciencia regional inspira a las nuevas generaciones de investigadores.
1 carabinero encuentra...
Carabinero encuentra billetera con dinero y documentación y logra devolverla a su propietario
PANORAMAS 3
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
Anuncios
797173_0
Partido postergado entre U. Concepción y Huachipato
Pisa: educar nunca ha sido tarea de un héroe solitario
Foto: Nicolás Carrasco
Lluvias llegarían a O’Higgins antes de terminar la semana
797170_0
Audax Italiano vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
798291_0
San Marcos vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
797168_0
D. La Serena vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
Anuncios