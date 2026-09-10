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San Marcos vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026

Todos los detalles de la previa del partido entre San Marcos y Curicó Unido, que se jugará el domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Carlos Dittborn.

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Curicó Unido y San Marcos se enfrentarán en el estadio Carlos Dittborn el próximo domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 del campeonato 2026.

Así llegan San Marcos y Curicó Unido

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos viene de caer por 1 a 2 frente a Recoleta. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido viene de un triunfo 2 a 1 frente a Unión Española. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 7 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 33 puntos (8 PG – 9 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (6 PG – 9 PE – 9 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
9 San Marcos 33 24 8 9 7 5
12 Curicó Unido 27 24 6 9 9 -13

Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Dep. Santa Cruz: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Magallanes: 3 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Santiago Wanderers: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Horario San Marcos y Curicó Unido, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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