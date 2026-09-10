Santa Cruz consiguió un triunfo de oro como forastero en Iquique

«Depende de nosotros, y aunque nos cueste, tenemos que hacer partidos perfectos para alejarnos de Rangers», comentó el delantero Mathias Pinto tras el triunfazo que anotó Deportes Santa Cruz el miércoles por la noche en el estadio Tierra de Campeones.

Frente a Deportes Iquique, el conjunto unionista supo aprovechar los regalos que le entregó el rival, como dos expulsiones, y cuando tuvo la ocasión para marcar lo hizo.

El tanto del argentino Nadir Zeineddin en el 72’ fue clave para conseguir la victoria y los tres puntos que le permiten al equipo de Dalcio Giovagnoli seguir distanciado de tres cuerpos ante Rangers en la tabla de posiciones a falta de cinco partidos para culminar la temporada.

Seguir luchando

El atacante, manifestó también que como grupo «tenemos que ser conscientes de dónde estamos y qué estamos peleando», argumentando que necesitan mostrar en los siguientes partidos aspectos que exhibieron en el estadio Tierra de Campeones, como «la intensidad, tuvimos varias ocasiones, aprovechar las oportunidades que tenemos y hacernos fuerte atrás».

Por lo mismo, de cara al siguiente partido que está fijado para el lunes 14 a las 18 horas frente a Deportes Recoleta, la consigna es solo una: ganar. «Tenemos que hacernos fuertes de local, ganar, alejarnos y dejar atrás a Rangers», sentenció Pinto.

El festejo del plantel con los fieles hinchas que viajaron hasta Iquique. Foto: Deportes Santa Cruz.

Ficha del partido

Deportes Iquique (0): Daniel Castillo, Felipe Espinoza, Franco Ledesma, Vicente Concha, Agustín Venezia (69′, David Tello), Brayan Garrido (79′, Dylan Arias), Diego Orellana, Joaquín Pereyra, Thomas Jones, Álvaro Ramos (69′, Isaac Díaz), Bayron Barrera (60′, Jorge Ayala). DT: Hernán Peña.

Deportes Santa Cruz (1): Juan Dobboletta, Brian Camisassa, David Tati, Felipe Alvarado (70′, Estebal Flores), Hardy Cavero (70′, Yashir Islame), Diego Plaza (46′, Gino Alucema), Felipe Orellana (89′, Cristóbal Castillo), Cristóbal Moreno (60′, Icker Quiroz), Mathias Pinto, Nadir Zeineddin, Pablo Brito. DT: Dalcio Giovagnoli.

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Árbitros: Claudio Díaz, Manuel Marín, Nicolás Medina, Fabián Reyes, VAR: Mathias Riquelme, Sebastián Pérez.

Amonestados: Jones, Concha, Orellana, Espinoza (IQQ); Cavero, Plaza, Alucema, Tati, Flores (DSC).

Expulsados: 37′, Thomas Jones (IQQ); 57′, Joaquín Pereira (IQQ).

Goles: 0-1, 72′, Zeineddin.

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique.