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120 años de historia, orgullo y recuerdos en el Liceo de Niñas de Rancagua

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El Liceo de Niñas de Rancagua celebró sus 120 años de historia con ceremonia que reunió a autoridades, equipo directivo, estudiantes y exalumnas. El encuentro permitió recordar la trayectoria de este tradicional establecimiento, fundado el 28 de agosto de 1906, y su aporte a la formación de generaciones de mujeres de la Región de O’Higgins.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación de las exalumnas, quienes compartieron recuerdos y anécdotas de sus años en el establecimiento. La directiva de las antiguas estudiantes hizo entrega al director, Mauricio Aguirreberre, de una placa recordatoria como símbolo de cariño, gratitud y compromiso con el liceo que marcó sus vidas.

La celebración también contó con la presentación de la historia del antiguo solar y de los uniformes utilizados durante las distintas épocas del establecimiento. El coro del liceo puso la nota musical a la jornada y, junto a toda la comunidad, se entonó el himno del Liceo de Niñas. En la ceremonia estuvo presente el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, quien destacó el valor de la educación pública y el patrimonio que representa esta institución para la ciudad.

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