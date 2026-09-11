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Audax Italiano recibirá a O’Higgins por la fecha 23

Te contamos la previa del duelo Audax Italiano vs O'Higgins, que se enfrentarán en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida el próximo domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas. Nicolás Millas López será el árbitro del partido.

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El duelo correspondiente a la fecha 23 del campeonato chileno se jugará el próximo domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas.

Así llegan Audax Italiano y O'Higgins

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

Audax Italiano derrotó por 1 a 0 a D. Concepción en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 8 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos del campeonato chileno

O'Higgins llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a U. La Calera. En las últimas fechas obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 10.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y O'Higgins resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 25 puntos (6 PG – 7 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (8 PG – 3 PE – 11 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Millas López.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26
2 U. Católica 39 22 12 3 7 16
3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13
11 O'Higgins 27 22 8 3 11 -7
12 Audax Italiano 25 22 6 7 9 -6

Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs U. Católica: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Huachipato: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
Horario Audax Italiano y O'Higgins, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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