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Chimbarongo FC va por un nuevo triunfo en la Tercera A

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Luego de ganar en la fecha anterior, como visitante ante Municipal Puente Alto, el conjunto de Chimbarongo FC afrontará un crucial duelo para no volver a caer en la zona de descenso.

Los pupilos de Fred Gayoso jugarán este sábado al mediodía en el estadio municipal de la ciudad del mimbre, enfrentando a Rodelindo Román.

Los canasteros, en la tabla, están en el puesto 12 con 17 unidades, y su rival de turno acumula 24 y se ubica lejos de la zona de riesgo.

Fred Gayoso alentando a sus dirigidos a ir por una nueva victoria. Foto: Valentina Bozán/Chimbarongo FC.

En la Tercera B, Pumanque necesita ganar

En la Tercera División B, Deportivo Pumanque necesita sumar para no volver a complicarse con el descenso.
Con 19 puntos, el cuadro colchagüino está tres unidades arriba de Conchalí FC (segundo descendido), motivo por el cual este fin de semana debe vencer a Gasparín FC, partido que se tiene que jugar este sábado a las 15 horas en el estadio municipal de Pumanque.

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