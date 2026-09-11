“Cobre y Vino”: La nueva experiencia que ofrece la alianza entre Fundación Sewell y la Viña Butrón Budinich

Como resultado de una gran alianza entre la Fundación Sewell y la Viña Butrón Budinich, que promete patrimonio, historia y tradición, nace la experiencia “Cobre y Vino”, un recorrido que promete lo mejor de ambos mundos en un solo día.

Valentina Miranda, guía de la Fundación Sewell, explicó que la propuesta busca precisamente unir dos elementos característicos de la zona, ya que “la sexta región principalmente es una región minera” y “también muy rica en la cultura del vino”. En ese sentido, destacó que “la experiencia de hoy cubre ambas”, permitiendo conocer primero el aporte de la minería y posteriormente acercarse a la producción vitivinícola.

La iniciativa comenzó este año y, de acuerdo con Miranda, busca también mostrar a los visitantes aquellos atractivos que muchas veces pasan desapercibidos en la región.

¿Qué esperar en “Cobre y Vino”?

Para tener tiempo de disfrutar por completo cada parada, a las 9:00 de la mañana se les da la bienvenida a los turistas en la Fundación Sewell, ubicada en Gamero, Rancagua. Ahí se debe completar un registro y recibir las medidas de seguridad para empezar el viaje.

Tras aproximadamente una hora y media de recorrido, las montañas nevadas —al menos en esta época del año— te reciben en el campamento minero, donde inicia la primera parte de la experiencia.

El tour dirigido por un guía especializado de la fundación permite conocer, junto a sus respectivos relatos, puntos emblemáticos como la iglesia, el interior de algunas viviendas y edificios, el teatro, el Museo de la Gran Minería del Cobre, el Teniente Club, entre otros.

Para poder sumarse a esta aventura es muy importante considerar un calzado adecuado para caminar, subir y bajar escaleras —recién ahí cobra sentido por qué Sewell es conocida como la ciudad de las escaleras—, usar bloqueador solar y estar hidratándose constantemente.

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En cuanto a la colación, puedes llevar una propia, pero resulta que el comedor continúa funcionando en la actualidad, por lo que también es factible comprar algo de comer en el lugar. Asimismo, en el área hay orfebres que venden distintos souvenirs alusivos al campamento.

Esta actividad tiene una duración estimada hasta las 14:30 horas y posteriormente, a eso de las 15:30 horas, el bus llega a la Viña Butrón Budinich, ubicada en La Compañía, donde te esperarán con una copa de bienvenida.

Con un precedente de cuatro generaciones familiares, la Viña Butrón Budinich está en pie desde 1933 y gracias a la reciente alianza, los asistentes conocerán desde la vinificación más moderna hasta la que es realizada con tinajas de greda.

Tras un largo día en el que Sewell te encanta con su atractivo patrimonial y en el que recorrer la bodega complementa la caminata, nadie podría quedar indiferente al maridaje de cuatro tiempos que te esperará en las instalaciones de la viña.

En esta oportunidad, el primer tiempo estuvo marcado por una delicada tabla de quesos y charcutería acompañada de empanaditas y sopaipillas; el segundo tiempo tuvo dos sopas: una crema de camote y un consomé de ave, con la posibilidad de adornar cualquiera de las opciones con cilantro, crutones y crema al gusto; el tercer tiempo, más contundente, estuvo compuesto por carne al carmenere en cocción lenta, pastelera de choclo al merkén y verduras al rescoldo; finalmente y para cerrar, una encantadora trilogía de postres.

Cada plato fue, evidentemente, acompañado de selecciones de la reserva, sorprendiendo a los presentes con la mejor calidad y un precio especial para poder adquirir las botellas y llevarlas a casa.

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Para Gonzalo Naranjo, coordinador de visitas y eventos de Fundación Sewell, la recepción de la propuesta ha sido positiva, ya que “la experiencia de cobre y vino ha sido una experiencia muy gratificante, tanto para los turistas como para el equipo de Fundación Sewell, como de la Viña Butrón Budinich”.

La experiencia lleva poco más de un mes desde su puesta en marcha y, según Naranjo, el recorrido no tiene por ahora una fecha de término definida, “así que todos invitados a que sigan participando y se suban a esta experiencia de cobre y vino que está buenísima”, afirmó.