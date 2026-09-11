Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Colo Colo marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre Colo Colo y D. Concepción. El partido se jugará en Nacional el domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas. Será arbitrado por Diego Flores Seguel.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El duelo entre Colo Colo y D. Concepción correspondiente a la fecha 23 se disputará en Nacional desde las 17:30 horas, el domingo 13 de septiembre.

Así llegan Colo Colo y D. Concepción

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno

En su visita anterior, Colo Colo empató por 0 con Huachipato. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 empate, con 11 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno

A D. Concepción no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Audax Italiano. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 victorias y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 2 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Colo Colo.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 53 puntos (17 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (9 PG – 3 PE – 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Diego Flores Seguel.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26
2 U. Católica 39 22 12 3 7 16
3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13
4 Palestino 36 22 11 3 8 4
8 D. Concepción 30 22 9 3 10 -1

Anuncios
Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Coquimbo Unido: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs U. La Calera: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Horario Colo Colo y D. Concepción, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
U. Católica (E) vs Orense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del torneo ecuatoriano
1 minuto hace
Bahia vs Remo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del Brasileirao
5 minutos hace
Banfield vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
10 minutos hace
U. Católica (E) vs Orense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del torneo ecuatoriano
1 minuto hace
Bahia vs Remo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del Brasileirao
5 minutos hace
Anuncios
798286_0
Rangers vs Deportes Iquique: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
797169_0
U. La Calera vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
Anuncios
797170_0
Audax Italiano recibirá a O’Higgins por la fecha 23
monserrat morales ajedrez
Funcionaria de la UOH representará a Chile en Olimpiada de Ajedrez
SOCIALES 19 VIOLETA ULLOA, TERESA PALMA, JUANITA RICHARDS, MARÍA CRISTINA CABEZAS, FLORA CORTES
120 años de historia, orgullo y recuerdos en el Liceo de Niñas de Rancagua
atentado 11 s
El mundo 25 años después del 11-S
Anuncios
797171_0
U. Católica buscará extender su racha ganadora ante Palestino
DEMOLER 3
Inician demolición de inmuebles abandonados en el centro de Rancagua
797167_0
Cobresal se enfrentará ante Coquimbo Unido por la fecha 23
797172_0
Ñublense quiere volver a festejar frente a Everton
793869_2
La ventaja 2-0 del partido de ida fue para Flamengo
Sala Cuna como política de Estado
Anuncios
emilia pardo 1
Emilia Pardo hace historia para Chile en el Campeonato Panamericano de Karate
2 (3)
El valor estratégico de “Científicos por un Día” en el CEAF: Cómo la ciencia regional inspira a las nuevas generaciones de investigadores.
1 carabinero encuentra...
Carabinero encuentra billetera con dinero y documentación y logra devolverla a su propietario
PANORAMAS 3
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
Anuncios
797173_0
Partido postergado entre U. Concepción y Huachipato
Pisa: educar nunca ha sido tarea de un héroe solitario
Foto: Nicolás Carrasco
Lluvias llegarían a O’Higgins antes de terminar la semana
Donald-Trump-llega-a-China-para-reunirse-con-Xi-Ji-1
Trump asegura que la guerra en Irán acabará «justo después» de las elecciones de noviembre en EEUU
NOTA 3.5
Olivar vive septiembre con tradicionales peñas folclóricas escolares
NOTA 2.2
Familias de Olivar culminaron proceso de formación en habilidades parentales
NOTA 1.2
Olivar celebró junto a sus adultos mayores “La Magia de Pasar Agosto”
{"tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","capability_name":"ai_photo_editor,capcut_photo_editor","enterFrom":"image_edit_export_page","os":"ios","appVersion":"19.3.0","source_platform":"mobile_1","editType":"image_edit","region":"CL","pictureId":"16C2EE78-1D08-4711-B4A4-465B29F6DE2C","product":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e"}","source_type":"vicut","data":{"pictureId":"16C2EE78-1D08-4711-B4A4-465B29F6DE2C","region":"CL","source_platform":"mobile_1","os":"ios","source_type":"vicut","editType":"image_edit","product":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","capability_name":"ai_photo_editor,capcut_photo_editor","enterFrom":"image_edit_export_page","appVersion":"19.3.0"}}
Rancagua completa la recuperación total de las canchas de tenis del Complejo Deportivo Patricio Mekis