Colo Colo marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

El duelo entre Colo Colo y D. Concepción correspondiente a la fecha 23 se disputará en Nacional desde las 17:30 horas, el domingo 13 de septiembre.

Así llegan Colo Colo y D. Concepción

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno

En su visita anterior, Colo Colo empató por 0 con Huachipato. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 empate, con 11 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno

A D. Concepción no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Audax Italiano. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 victorias y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 2 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Colo Colo.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 53 puntos (17 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (9 PG – 3 PE – 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Diego Flores Seguel.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26 2 U. Católica 39 22 12 3 7 16 3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13 4 Palestino 36 22 11 3 8 4 8 D. Concepción 30 22 9 3 10 -1

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Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 24: vs Coquimbo Unido: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 24: vs U. La Calera: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar

Horario Colo Colo y D. Concepción, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

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