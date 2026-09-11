Con empadronamiento de testigos y levantamiento de evidencia balística se intenta esclarecer homicidio de mujer en villa Las Rosas

Nuevos antecedentes han surgido durante las últimas horas respecto del homicidio de una mujer de 28 años ocurrido durante la tarde del jueves en la villa Las Rosas de Rancagua, investigación que quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el equipo ECOH de la Fiscalía de O’Higgins.

El subprefecto de la Brigada de Homicidios de Rancagua, Juan Reyes, señaló que la víctima falleció luego de recibir un impacto balístico al interior de su domicilio. El hecho, además, dejó a su pareja herida a bala.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el oficial, el procedimiento se originó luego de que la Fiscalía ECOH O’Higgins instruyera diligencias por un homicidio consumado y otro frustrado.

Dos individuos habrían llegado caminando

Según los primeros antecedentes recopilados por los detectives, dos individuos habrían llegado caminando hasta el lugar y efectuado diversos disparos desde el exterior hacia el inmueble, donde se encontraban las víctimas.

Producto del ataque, la mujer recibió un impacto balístico en la zona abdominal. Debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladada hasta el SAR Oriente de Rancagua, donde posteriormente falleció.

Su pareja, en tanto, resultó herida por un impacto de bala en una de sus piernas. El hombre fue trasladado hasta el Hospital Regional de Rancagua, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta, encontrándose fuera de riesgo vital.

Al menos ocho impactos balísticos

Tras el ataque, los detectives realizaron diversas diligencias en el sitio del suceso, entre ellas el levantamiento de evidencia balística.

De acuerdo con las primeras fijaciones efectuadas por la policía, se contabilizaron al menos ocho impactos u orificios balísticos en paredes y vidrios del inmueble, antecedentes que serán incorporados a la investigación para establecer con mayor precisión la dinámica del ataque.

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Junto con ello, el personal policial efectuó un empadronamiento de testigos y otras diligencias destinadas a reunir antecedentes que permitan identificar a los autores y posteriormente posicionarlos en el lugar mediante distintos medios de prueba.

Investigan posibles hechos anteriores

La PDI también indaga antecedentes que apuntarían a que, semanas antes, se habrían registrado disparos en circunstancias similares en el sector.

Esta información forma parte de las líneas investigativas que actualmente desarrolla la policía, entre ellas una que considera la eventual existencia de conflictos entre familias.

Por ahora, detectives continúan trabajando en el análisis de la evidencia levantada, el empadronamiento de testigos y otras diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y determinar la identidad de quienes participaron en el homicidio.

La investigación es desarrollada de manera coordinada entre la Brigada de Homicidios y el equipo ECOH de la Fiscalía de O’Higgins.