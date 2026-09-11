Universidad de Chile se enfrentará a D. La Serena por la fecha 23

Por la fecha 23 del campeonato chileno, Universidad de Chile y D. La Serena se enfrentan el domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas, en el Coloso del llano.

Así llegan D. La Serena y Universidad de Chile

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno

D. La Serena viene de ganar en su encuentro anterior a Ñublense con un marcador de 2-1. Después de empatar 2 juegos y ganar 2, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile venció 4-2 a Coquimbo Unido en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 11 goles en el arco rival y 8 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Universidad de Chile sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (11 PG – 6 PE – 5 PP).

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El encuentro será supervisado por Mathí­as Riquelme Sepúlveda, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26 2 U. Católica 39 22 12 3 7 16 3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13 4 Palestino 36 22 11 3 8 4 9 D. La Serena 30 22 7 9 6 -1

Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 24: vs Everton: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 24: vs Ñublense: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar

Horario D. La Serena y Universidad de Chile, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

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