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Dep. Santa Cruz vs Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026

Te contamos la previa del duelo Dep. Santa Cruz vs Recoleta, que se enfrentarán en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García el próximo lunes 14 de septiembre a las 18:00 horas. Jorge Oses Lillo será el árbitro del partido.

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El duelo correspondiente a la fecha 26 del campeonato 2026 se jugará el próximo lunes 14 de septiembre a las 18:00 horas.

Así llegan Dep. Santa Cruz y Recoleta

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz derrotó por 1 a 0 a Deportes Iquique en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 2.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

Recoleta llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a San Marcos. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Recoleta resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 21 puntos (4 PG – 9 PE – 11 PP), mientras que el visitante llegó a 37 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (10 PG – 7 PE – 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jorge Oses Lillo.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 D. Antofagasta 38 24 10 8 6 17
5 Recoleta 37 24 10 7 7 3
15 Dep. Santa Cruz 21 24 4 9 11 -12

Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs San Marcos: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Santiago Wanderers: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Santa Cruz y Recoleta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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