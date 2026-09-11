Francia reduce al 0,5% sus previsiones de crecimiento económico para 2026 ante un entorno «inédito»

(EUROPA PRESS) –

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, ha presentando este viernes las proyecciones macroeconómicas para el país galo que revisan a la baja las previsiones de crecimiento económico y lo sitúan en el 0,5% para 2026, lo que supone la mitad del 1% estimado a principios de año.

«Creo que es razonable decir que las incertidumbres económicas nunca habían sido tan altas como hoy. Son incertidumbres internacionales y nacionales, y ante un entorno económico inédito, un ejercicio también inédito. Un ejercicio de transparencia que nos permite presentarles nuestra previsión de crecimiento tanto para este año como para el próximo», ha sostenido Lescure en rueda de prensa.

La estimación se sitúa en la media de las principales proyecciones de Francia, es decir, entre el 0,4% del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee) y el 0,6% que otorga el consenso del mercado.

El ministro galo ha explicado punto por punto los motivos de la rebaja de hasta 0,5 puntos porcentuales desde el inicio del año. Por un lado, la caída del valor añadido agrícola ha impactado un 0,1% del PIB francés, mientras que el bloqueo del estrecho de Ormuz en torno al 0,2%, afectando al consumo de los hogares como en el gasto de las empresas.

«El resto de la diferencia entre el 1% y el 0,5% se explica por dos factores: la incertidumbre política, que afectó al crecimiento a principios de año, y un invierno más benigno que redujo el consumo energético de los hogares por debajo de lo previsto», ha destacado el responsable de Finanzas del Gobierno francés.

Por otra parte, las previsiones de crecimiento para 2027 apuntan a un incremento del PIB del 1%, aunque Lescure ha destacado la fragilidad de este dato debido a la fuerte incertidumbre sobre la evolución de los acontecimientos geopolíticos, la inflación y los mercados energéticos.

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DÉFICIT AL 5%: «YA NO ES UNA OPCIÓN»

El ministro francés ha sostenido que el objetivo de déficit al 5% para este año se ha vuelto una meta imposible de alcanzar, aunque están tratando de que se mantenga en el nivel mas cercano posible a este porcentaje, establecido en la elaboración del presupuesto el pasado mes de septiembre.

«La realidad es que hoy el 5% ya no es una opción: tendremos un déficit superior al 5%. Estamos haciendo todo lo posible por mantenerlo lo más cerca posible del 5% (…). Pero repito: el 5% ya no es una opción hoy», ha señalado.

No obstante, no ha querido revelar detalles sobre el próximo presupuesto estatal de Francia, aunque ha sostenido que no quieren subir impuestos y que se centrarán en lograr un pacto de estabilidad empresarial, el impulso del sector de defensa y la transición ecológica.

CRISIS MULTIFACTORIAL

«Lo menos que se puede decir es que el año 2026 no ha perdonado a Francia en cuanto a crisis sucesivas y múltiples: crisis internacionales, pero también crisis nacionales. Este año ha estado marcado por crisis múltiples, con cuatro tipos de shocks», ha destacado Roland Lescure al inicio de su intervención.

Ante este contexto, el miembro del Ejecutivo francés ha mencionado la incertidumbre política interna, al hilo de las elecciones municipales del mes de marzo, y los incendios de este verano como los principales problemas para Francia.

A estos dos factores, se unen las tensiones geopolíticas que han impulsado al alza el precio de los carburantes y el incremento de los rendimientos de los bonos, provocando un encarecimiento de la deuda para el estado galo, en línea con la presión sobre el mercado de bonos que azota a gran parte de los países europeos y a Estados Unidos.