Funcionaria de la UOH representará a Chile en Olimpiada de Ajedrez

Entre sus responsabilidades en la Universidad de O’Higgins y las horas que dedica a entrenar frente al tablero, Monserrat Morales ha logrado mantener una trayectoria que nuevamente la llevará a representar al país. La encargada de Cursos Transversales de la Escuela de Ingeniería será parte de la Selección Chilena que disputará la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se desarrollará entre el 15 y el 27 de septiembre en Samarcanda, Uzbekistán.

Monserrat Morales, quien es woman candidate master, integrará el equipo femenino de Chile en una de las principales competencias internacionales de este deporte, que se realiza cada dos años y reúne a delegaciones provenientes de distintos puntos del mundo. “Voy por el equipo femenino olímpico. Vamos en una delegación de diez chilenos y chilenas, cinco y cinco, además de los capitanes”, explicó.

La edición 2026 contempla las categorías Abierta y Femenina. De acuerdo con los antecedentes de la organización, se espera la participación de 1.973 ajedrecistas, de los cuales 943 competirán en la sección femenina. En esta última aparecen inscritos 190 equipos de 187 naciones, mientras que la categoría abierta considera 208 equipos de 205 naciones. La competencia tendrá 11 rondas y su sede principal será el Centro Internacional de Exposiciones Silk Road.

Quinta Olimpiada consecutiva

La participación en Samarcanda tendrá un significado especial para Morales. Será su quinta Olimpiada consecutiva, una trayectoria que valora especialmente considerando el creciente nivel competitivo de las nuevas generaciones. “Da una gran satisfacción seguir compitiendo. Esta ya es mi quinta Olimpiada seguida. Cada año es más difícil, porque las chicas van subiendo de nivel y una igual está con otras responsabilidades, así que es bacán seguir vigente a nivel competitivo”, sostuvo.

Mantener ese rendimiento supone compatibilizar las exigencias propias del ajedrez competitivo con sus responsabilidades laborales en la Universidad. Para ello, cuenta con un entrenador y mantiene una planificación que le permite reservar espacios específicos para su preparación. “Yo tengo mi propio entrenador y me hago responsable de eso. Tengo los horarios bien marcados con él y, aparte, compito dentro de lo posible en las competencias. Trato de ajustar los días administrativos y todo ese tipo de cosas para mantener las dos cosas en paralelo”, explicó.

Objetivo está puesto en el equipo

Más allá de su desempeño personal, Morales tiene claro que el principal desafío en Uzbekistán será colectivo. Chile llega a la competencia femenina preclasificado en el puesto 70 entre los 190 equipos participantes, por lo que mejorar esa posición aparece como una de las principales metas. “Siempre el objetivo es que a Chile le vaya mejor que la vez pasada. En Budapest 2024 nos fue, creo, peor de lo que nosotras esperábamos, pero este equipo se ve sólido”, señaló.

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Para la ajedrecista, conseguir ubicarse entre las 50 mejores selecciones representaría un resultado especialmente positivo. “Estamos preclasificadas 70 de los 190 países que juegan, entonces quedar entre las primeras 50 sería un logro, sin duda. Siempre pienso en el logro grupal más que en el individual. Pero quiero jugar buen ajedrez y tener un buen desempeño”, afirmó.

La exigencia del torneo también abre la posibilidad de enfrentarse a algunas de las selecciones más fuertes del circuito internacional, algo que Morales reconoce como uno de los atractivos de participar nuevamente en una Olimpiada.

“Siempre es un sueño quizás jugar con las mejores del mundo. En este caso, con el equipo indio sería una locura que nos tocara jugar; también contra las chicas de Georgia o las estadounidenses. Sería muy bacán jugar con algún equipo top 10. Sería súper duro, pero una muy buena experiencia”, comentó.

La participación de Monserrat Morales en Samarcanda marca así un nuevo capítulo de una trayectoria deportiva que ha logrado sostener junto a su desarrollo profesional en la UOH. Esta vez, el desafío será nuevamente internacional y con una aspiración fundamentalmente colectiva: contribuir a que Chile avance posiciones y pueda medirse frente a algunas de las principales potencias del ajedrez mundial.