HORÓSCOPO DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Se vislumbran cambios a nivel profesional que pueden afectarte de manera irreversible. Busca caminos que te satisfagan más aunque consigas menos reconocimiento, e incluso menos salario. La autoestima y la felicidad están por encima de estas dos cosas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Un rumor de la oficina te tiene con el corazón en la garganta la mayor parte de los días. Tanto es así que decidirás desmarcarte de los corros de cotilleo y limitarte a trabajar en lo tuyo. Tu vecino puede pedirte consejo en un asunto delicado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si has perdido la confianza en tu pareja, quizá tengas que caminar en otra dirección. Ahora lo verás bastante negro, pero en poco tiempo comprobarás que existen muchas personas esperando una oportunidad de estar contigo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las Cáncer pasarán una jornada un tanto depresiva. El cambio de temperatura y el exceso de trabajo influirán en ello. Los hombres que tienen a su lado estarán pendientes de ellas todo el día. Mala fortuna en los amores incipientes.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Hoy recibirás buenas noticias en el plano laboral: si en estos momentos no tienes trabajo, pero estás buscándolo, es posible que te surja una interesante oferta. Y, si ya tienes empleo, tendrás oportunidades para mejorar tu situación notablemente.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Mejorará la cuestión del dinero, lo que propiciará la compra de un capricho que te persigue desde hace tiempo. En lo sentimental, deberás dejar a un lado las críticas hacia tu pareja e intentar aceptarlo como es realmente. Cuida tu espalda.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La comprensión será la clave del éxito para conseguir buenos resultados en el trabajo. Has estado sometido a una gran presión, personal y profesional, y ahora llega por fin la luz. Estarás a la altura del reto y sabrán valorarlo en su medida.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Excelente jornada en lo laboral: gozarás de un buen clima de colaboración y apoyo por parte de tus compañeros, junto a unas tareas que se acabarán haciendo amenas. Mejorarán en breve tus ingresos y podrás hacer cambios en el hogar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te gusta jugar con la ambigüedad, pero algunas situaciones se complicarán si das con alguien que se sienta perjudicado con tu actitud. No actúes con altanería y repliega posiciones antes de que haya conflicto.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La salud puede perjudicarte en estos días. Tienes propensión a pillar los virus que te rondan a tu alrededor en estas fechas y será difícil que no te quedes con uno. También corres el peligro de caerte o resbalarte, tus articulaciones no están muy seguras.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La intervención de terceros puede quitarle pasión a tu vida afectiva, no lo permitas y deja bien claro los límites de hasta dónde pueden llegar. A nivel personal te encontrarás más centrado y con una mayor autoestima.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Si puedes, ahorra todo lo que esté en tu mano, porque se avecinan para los Leo gastos extraordinarios, que posiblemente tengan que ver con los electrodomésticos del hogar o el automóvil.