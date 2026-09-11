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Se enfrentan Magallanes y D. Puerto Montt por la fecha 26

En la previa de Magallanes vs D. Puerto Montt, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 13 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés. El árbitro designado será Nicolás Pozo Quinteros.

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El próximo domingo 13 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, D. Puerto Montt enfrenta a Magallanes en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés, por el duelo correspondiente a la fecha 26 del campeonato 2026.

Así llegan Magallanes y D. Puerto Montt

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes viene de empatar ante D. Copiapó por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Rangers. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Puerto Montt se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el sexto puesto con 37 puntos (10 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (10 PG – 4 PE – 10 PP).

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El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Pozo Quinteros.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 D. Antofagasta 38 24 10 8 6 17
6 Magallanes 37 24 10 7 7 1
8 D. Puerto Montt 34 24 10 4 10 -3

Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Curicó Unido: 3 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs D. Copiapó: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Luis: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Horario Magallanes y D. Puerto Montt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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