Muere destacado y reconocido comunicador social de San Fernando

A la edad de 65 años falleció este viernes el destacado comunicador de San Fernando, Carlos Silva Hernández.

Silva, de extenso recorrido en los medios de comunicación sanfernandinos, era una de las voces radiales más reconocidas en la provincia de Colchagua tras pasar por dos de las emisoras más antiguas de la zona: Radio Manuel Rodríguez AM y Trigal FM. Es más, en esta última se mantenía en su rol de conductor del noticiero.

Asimismo, Silva era hasta ayer director del Diario VI Región (ex La Región), cargo que ostentó por varios años en dicha empresa periodística. A ello se suma su paso como corresponsal para radio Cooperativa y Diario La Tercera.

En los últimos años, Carlos Silva, tuvo también una activa participación en la dirigencia del Club de Básquetbol Tinguiririca San Fernando.

Las exequias del conocido comunicador social sanfernandino se realizarán este sábado en el Cementerio Municipal, tras una misa que se efectuará en la Iglesia Reverendos Padres Carmelitas fijada para las 14 horas.