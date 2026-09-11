Mujer fue detenida en Coltauco con más de un kilo de droga tras investigación por robo

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Rancagua, de la Policía de Investigaciones, (PDI), detuvieron en la comuna de Coltauco a una mujer chilena, mayor de edad, por infracción a la Ley 20.000 de Drogas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía de civil, durante el procedimiento se incautó más de un kilo de distintas sustancias ilícitas, entre ellas cannabis, cocaína base y clorhidrato de cocaína.

Junto con la droga, los detectives encontraron diversos elementos que serían utilizados para su dosificación y posterior distribución, antecedentes que fueron incorporados a la investigación.

La detención se concretó en el marco de las diligencias desarrolladas por la BIRO Rancagua a raíz de un delito de robo ocurrido durante julio de este año en la comuna de Coltauco.

Tras su detención, la mujer quedó a disposición del Ministerio Público y sería presentada ante el tribunal correspondiente para su respectiva formalización de cargos.