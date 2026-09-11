Municipios de Paredones y Vichuquén comprometen recursos para abrir canal de salineros durante octubre

La apertura del canal que conecta la laguna con el mar será apoyada con recursos de los municipios de Paredones y Vichuquén, luego de una reunión de trabajo sostenida por autoridades regionales, comunales y representantes de los salineros y pescadores artesanales de ambas localidades.

El encuentro fue encabezado por la seremi de Minería de O’Higgins, Carla Ortiz, y contó con la participación del delegado presidencial provincial de Cardenal Caro, Patricio Arenas; el alcalde de Paredones, Antonio Carvacho; el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, además de representantes de las comunidades productivas de Lo Valdivia y Yoncabén.

Uno de los principales puntos abordados fue la necesidad de concretar la apertura del canal, infraestructura fundamental para el desarrollo de la actividad de los salineros.

En ese contexto, ambos municipios manifestaron su disposición a gestionar recursos, a través de sus respectivos concejos municipales, para entregar apoyo a las asociaciones y permitir que las obras puedan ejecutarse durante las próximas semanas.

De acuerdo con lo informado en la reunión, los trabajos están proyectados para comenzar durante los primeros días de octubre y podrían finalizar antes de mediados de ese mes.

Apoyo a una actividad patrimonial

La seremi de Minería de O’Higgins, Carla Ortiz, valoró el compromiso asumido por las autoridades locales y destacó la importancia de coordinar esfuerzos para mantener una actividad tradicional de la zona.

“Tuvimos una excelente reunión con los salineros de Lo Valdivia, de nuestra región de O’Higgins, y con los salineros de Yoncabén, de la región del Maule, junto al delegado presidencial provincial de Cardenal Caro y los alcaldes de Paredones y Vichuquén”, señaló.

La autoridad destacó que ambos municipios comprometieron recursos para apoyar a las asociaciones y concretar la apertura del canal durante octubre.

“Cuando el Gobierno y el nivel local trabajan de la mano, logramos impulsar con fuerza una minería artesanal de la región de O’Higgins”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Paredones, Antonio Carvacho, planteó la necesidad de compatibilizar las distintas actividades productivas que se desarrollan en torno a la laguna, particularmente la pesca y la producción de sal.

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“La pesca y la producción de sal son dos actividades importantes que están relacionadas con esa laguna y hay que ver de qué manera se pueden hacer inversiones que permitan que estas actividades se desarrollen al máximo de su eficiencia, para que a la gente le vaya bien”, afirmó.

El jefe comunal señaló además que uno de los desafíos es establecer un mecanismo que permita asegurar de manera permanente los recursos necesarios para la apertura del canal, evitando que los salineros deban enfrentar cada año incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para sus salinas.

Buscan proteger también a los pescadores

Carvacho agregó que también resulta necesario establecer un protocolo para evacuar el agua de la laguna hacia el mar durante los períodos en que su nivel aumenta debido a las lluvias.

La medida permitiría resguardar tanto las salinas como la actividad de los pescadores artesanales.

“Tenemos que entender que aquí la idea es que todo el mundo tenga posibilidad de trabajar y que le vaya bien, y para eso estamos trabajando codo a codo con la Municipalidad de Vichuquén”, sostuvo.

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, valoró igualmente la instancia de coordinación y destacó que permitió abordar tanto las necesidades de los salineros como la situación de los pescadores de Boyeruca, localidad perteneciente a su comuna.

“Fue una muy buena reunión, porque pudimos abordar diferentes situaciones que se viven con la apertura y cierre del canal que permite a los salineros realizar sus actividades productivas. También pudimos poner sobre la mesa la situación de los pescadores de Boyeruca, que son de nuestra comuna, para que entre todos podamos llegar a acuerdos”, señaló.

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Rivera confirmó que tanto Paredones como Vichuquén buscarán disponer de recursos mediante sus concejos municipales para entregar una subvención especial destinada a apoyar la apertura del canal.

Finalmente, las autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar hacia soluciones de infraestructura más permanentes, que reduzcan la dependencia de recursos de emergencia y permitan entregar mayor certeza a las comunidades que desarrollan actividades productivas en torno a la laguna.

El objetivo es compatibilizar la producción de sal y la pesca artesanal, asegurando la continuidad de dos actividades que forman parte de la identidad productiva y patrimonial de esta zona costera.