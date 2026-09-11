Nuevo Hospital de Rengo entra en etapa de obras preliminares: construcción definitiva comenzaría en 2027

El esperado nuevo Hospital de Rengo comenzó a dar sus primeros pasos concretos con el inicio de las obras preliminares del proyecto, una etapa que permitirá preparar el terreno y generar las condiciones necesarias para la posterior construcción del establecimiento de salud.

La iniciativa forma parte del contrato de concesión de la Red O’Higgins, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de la Dirección General de Concesiones, y beneficiará a una población estimada en más de 206 mil personas de la Región de O’Higgins.

El inicio de esta fase fue abordado durante una reunión entre el inspector fiscal de la Dirección General de Concesiones del MOP, Juan Andrés Vásquez; el seremi de Obras Públicas de O’Higgins, Carlos Astudillo Briones; el alcalde de Rengo, Enrique del Barrio, y representantes del municipio.

En la oportunidad también fue presentado el equipo profesional de la empresa concesionaria que estará a cargo de ejecutar las obras preliminares y posteriormente liderar la construcción del nuevo recinto hospitalario.

Preparación del terreno y obras iniciales

Los primeros trabajos consideran la preparación del terreno, instalación de faenas, habilitación de accesos para maquinaria y transporte pesado, además de oficinas y servicios provisorios para los trabajadores.

A ello se suman los empalmes de agua y electricidad, señalización y medidas de seguridad, excavaciones, movimientos de tierra, drenajes y sectores destinados al almacenamiento de materiales y equipos.

El proyecto contempla además obras de ingeniería hidráulica relacionadas con el abovedamiento del canal Jorge Errázuriz, labores necesarias para avanzar posteriormente en la ejecución de la infraestructura hospitalaria.

El seremi Carlos Astudillo destacó que el inicio de esta etapa representa un avance concreto para una obra esperada por la comunidad.

“El inicio de estas obras preliminares representa una muy buena noticia para Rengo y para toda la Región de O’Higgins. Estamos dando un paso concreto hacia la construcción de un hospital moderno, con altos estándares de infraestructura y equipamiento”, señaló.

Un hospital de más de 67 mil metros cuadrados

El futuro establecimiento será un hospital de mediana a alta complejidad, con una superficie referencial superior a los 67 mil metros cuadrados.

El proyecto considera:

235 camas .

. 7 pabellones .

. 47 boxes de atención médica y no médica .

. Unidad de Emergencia.

Unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico.

2 salas de atención de parto .

. Unidad de Quimioterapia.

Unidad de Diálisis.

De acuerdo con la programación informada para el proyecto, la construcción de la obra gruesa está prevista para comenzar durante 2027.

Durante la etapa de construcción se proyecta, además, un peak de más de 800 trabajadores, lo que generaría un impacto en el empleo local durante el desarrollo de las obras.

Avenida Alonso de Ercilla permitió habilitar el acceso al proyecto

Uno de los elementos que permitió avanzar hacia el inicio de las obras preliminares fue la habilitación de avenida Alonso de Ercilla el pasado 7 de septiembre.

La apertura de esta vía permitió contar con el acceso necesario al terreno donde se emplazará el hospital, facilitando el ingreso de camiones, maquinaria y equipos requeridos para instalar las faenas y comenzar los primeros trabajos.

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El seremi MOP valoró la coordinación entre la Delegación Presidencial, SERVIU, la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), la Municipalidad de Rengo y la Dirección de Tránsito municipal para concretar esta habilitación.

“Fue posible habilitar la avenida Alonso de Ercilla e iniciar las obras preliminares del futuro Hospital de Rengo, dando un paso concreto hacia la materialización de una infraestructura de salud largamente esperada por la comunidad”, indicó Astudillo.

Por su parte, la delegada presidencial de O’Higgins, Susana Pinto, sostuvo que el comienzo de los trabajos permite avanzar desde las expectativas hacia la ejecución del proyecto y destacó el impacto que tendrá la iniciativa tanto en materia sanitaria como en inversión y empleo para la región.

Con el inicio de las obras preliminares, el proyecto del nuevo Hospital de Rengo entra así en una nueva etapa, mientras se prepara el terreno para el desarrollo de la infraestructura definitiva durante los próximos años.