Operativo del OS-7 deja cinco detenidos por tráfico de drogas en Quinta de Tilcoco

Un operativo antidrogas desarrollado por Carabineros especializados del OS-7 O’Higgins, en coordinación con el Ministerio Público, terminó con cinco personas detenidas y la incautación de drogas, armas, municiones, dinero en efectivo y un vehículo en la comuna de Quinta de Tilcoco.

El procedimiento se enmarcó en una investigación por tráfico de drogas y permitió a los equipos policiales intervenir domicilios vinculados a los sujetos investigados.

En el operativo participaron efectivos del GOPE O’Higgins y Maule, OS-9 O’Higgins, SEBV Cachapoal, Séptima Comisaría COP, Sección Centauro O’Higgins y la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Cuarta Comisaría de Rengo.

El despliegue permitió concretar el ingreso a los inmuebles investigados y la detención de cinco personas.

Drogas, armas y más de $1,4 millones incautados

Como resultado del procedimiento, Carabineros incautó dos escopetas de fabricación artesanal y municiones calibre 16, además de cocaína, marihuana y plantas de cannabis en proceso de crecimiento.

A lo anterior se sumaron $1.409.000 en dinero en efectivo y un vehículo Station Wagon marca Peugeot, modelo 3008, año 2019.

Entre las especies incautadas también fue consignada creatina, de acuerdo con los antecedentes entregados respecto del procedimiento.

Las especies fueron levantadas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las diligencias asociadas a la investigación.

Cinco detenidos pasarían a control de detención

Los cinco detenidos son de nacionalidad chilena y tienen edades comprendidas entre los 26 y 62 años.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los sujetos pasarían a control de detención por los delitos de tráfico de drogas y porte y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Tres de los detenidos mantienen antecedentes penales por diferentes delitos.

Tanto los imputados como las especies incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con el procedimiento judicial correspondiente y la investigación destinada a establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.