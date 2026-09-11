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Operativo del OS-7 deja cinco detenidos por tráfico de drogas en Quinta de Tilcoco

El procedimiento, coordinado con el Ministerio Público, permitió incautar cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, plantas de cannabis, dinero en efectivo y un vehículo. Tres de los detenidos mantienen antecedentes penales.

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Un operativo antidrogas desarrollado por Carabineros especializados del OS-7 O’Higgins, en coordinación con el Ministerio Público, terminó con cinco personas detenidas y la incautación de drogas, armas, municiones, dinero en efectivo y un vehículo en la comuna de Quinta de Tilcoco.

El procedimiento se enmarcó en una investigación por tráfico de drogas y permitió a los equipos policiales intervenir domicilios vinculados a los sujetos investigados.

En el operativo participaron efectivos del GOPE O’Higgins y Maule, OS-9 O’Higgins, SEBV Cachapoal, Séptima Comisaría COP, Sección Centauro O’Higgins y la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Cuarta Comisaría de Rengo.

El despliegue permitió concretar el ingreso a los inmuebles investigados y la detención de cinco personas.

Drogas, armas y más de $1,4 millones incautados

Como resultado del procedimiento, Carabineros incautó dos escopetas de fabricación artesanal y municiones calibre 16, además de cocaína, marihuana y plantas de cannabis en proceso de crecimiento.

A lo anterior se sumaron $1.409.000 en dinero en efectivo y un vehículo Station Wagon marca Peugeot, modelo 3008, año 2019.

Entre las especies incautadas también fue consignada creatina, de acuerdo con los antecedentes entregados respecto del procedimiento.

Las especies fueron levantadas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las diligencias asociadas a la investigación.

Cinco detenidos pasarían a control de detención

Los cinco detenidos son de nacionalidad chilena y tienen edades comprendidas entre los 26 y 62 años.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los sujetos pasarían a control de detención por los delitos de tráfico de drogas y porte y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Tres de los detenidos mantienen antecedentes penales por diferentes delitos.

Tanto los imputados como las especies incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con el procedimiento judicial correspondiente y la investigación destinada a establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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