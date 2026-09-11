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Promesas Chile O’Higgins logra tercer lugar nacional por equipos en halterofilia

La delegación regional subió al podio en la categoría Infantil de Promesas Chile durante el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, realizado en Vicuña, donde participaron cerca de 200 deportistas.

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Por: Valeria Gallardo.

Un positivo resultado consiguió la delegación de Promesas Chile O’Higgins en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas Sub 15, Sub 17 y Promesas Chile, desarrollado entre el 4 y el 6 de septiembre en el Polideportivo Carlos Munizaga Miranda de Vicuña.

La competencia reunió a cerca de 200 deportistas de distintas regiones del país, quienes participaron en las categorías femenina y masculina durante las tres jornadas de competencia.

En ese escenario, el equipo de O’Higgins alcanzó el tercer lugar nacional por equipos mixtos en la categoría Infantil de Promesas Chile, resultado que se suma al trabajo desarrollado durante los últimos años por deportistas y entrenadores de la región.

Para Esteban Toloza, entrenador y líder del proyecto, el resultado refleja principalmente el esfuerzo sostenido de los jóvenes que integran la delegación.

“Como entrenador estoy muy contento por mis deportistas. Veo el esfuerzo y dedicación que ponen a diario y verlos triunfar en la tarima de competencia es una satisfacción y una alegría muy grande, que sin duda nos impulsa a seguir trabajando por más”, señaló.

El entrenador destacó además que el proyecto lleva 10 años de desarrollo, período durante el cual ha contado con respaldo público y privado.

“Como líder de este proyecto, que ya lleva 10 años, me parece formidable poder contar con los esfuerzos del sector público y privado. Es una tónica que se viene dando hace años y habla muy bien de nuestras autoridades”, afirmó Toloza.

Con la mirada puesta en nuevos desafíos

Entre las deportistas que participaron en el Nacional de Vicuña estuvo Isidora Espinoza, de 14 años, quien valoró la experiencia y ya proyecta sus próximos objetivos dentro de la disciplina.

“Para mí ganar las medallas en el Nacional de Vicuña fue una experiencia muy bonita. Aprendí que si mi profe dice que yo puedo con algo, es porque realmente es así”, relató.

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La joven levantadora señaló que ahora espera continuar su preparación con la meta de competir nuevamente a nivel nacional y avanzar en su proyección deportiva.

“Mi próximo objetivo es seguir entrenando a full para ganar el Nacional Juvenil o Adulto, posicionarme entre las tres mejores de todo Chile y así poder algún día cumplir mi sueño de ir a los Juegos Olímpicos”, agregó.

La participación de Promesas Chile O’Higgins en la competencia contó con apoyo de FONDEPORTE 2026 y de la Municipalidad de Machalí, mediante una subvención municipal, además de aportes voluntarios de personas y colaboradores particulares que contribuyeron al traslado de la delegación hasta Vicuña.

El tercer lugar nacional por equipos mixtos representa así un nuevo resultado para un proyecto que durante una década ha trabajado en la formación de jóvenes deportistas y que ahora apunta a continuar su desarrollo en las próximas competencias nacionales.

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