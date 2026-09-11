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San Fernando: más de 1.600 adultos mayores dieron la bienvenida a septiembre

El Gran Malón Bienvenido Septiembre reunió a vecinos de distintos sectores de la comuna en una jornada marcada por el folclore, la música y la participación, organizada por la Municipalidad de San Fernando.

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Más de 1.600 adultos mayores de San Fernando participaron en el Gran Malón Bienvenido Septiembre, actividad realizada este miércoles en la Ex-Ramada Oficial para celebrar la llegada del mes de la patria y generar un espacio de encuentro y participación para las personas mayores de la comuna.

La jornada fue encabezada por el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, quien estuvo acompañado por los concejales Marta Cádiz, María José Alemán, Cristian Calderón, Juan Muñoz y Paz Belén Rodríguez.

Desde temprano, el recinto recibió a vecinas y vecinos provenientes de distintos sectores de la comuna, quienes llegaron para compartir y disfrutar de una tarde especialmente preparada para ellos.

Música, folclore y baile

El folclore y la música fueron protagonistas del encuentro. Los talleres de Folclore Adulto Mayor y Baile Entretenido, junto con un grupo de funcionarios del Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Fernando, ofrecieron diversas presentaciones que invitaron a los asistentes a bailar, cantar y disfrutar de las tradiciones nacionales.

La programación también contempló la participación del Doble Oficial de Juan Gabriel y el Dúo Elegidos, quienes animaron la jornada y convocaron a los asistentes a cantar y bailar.

Para el desarrollo de la actividad, el municipio dispuso además de un amplio despliegue del equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), encargado de colaborar en la organización y entregar atención a los participantes durante el encuentro.

“Que sigan siendo protagonistas”

Durante su intervención, el alcalde Pablo Silva Pérez destacó la importancia de generar espacios de encuentro, participación y reconocimiento para las personas mayores de San Fernando.

“Junto al Concejo Municipal queremos construir un San Fernando que abrace a sus adultos mayores. Una comuna que no los mire desde lejos, sino que camine a su lado; que celebre todo lo que han entregado y que, al mismo tiempo, les siga abriendo espacios para disfrutar, participar y seguir siendo protagonistas de la vida de nuestra comunidad”.

Desde la Municipalidad de San Fernando señalaron que esta celebración forma parte del compromiso de impulsar espacios de participación y convivencia para las personas mayores, reconociendo el aporte que realizan al desarrollo de la comuna.

La masiva actividad permitió así dar la bienvenida a septiembre en un ambiente marcado por la música, el baile y las tradiciones, junto a una comunidad de adultos mayores que se convirtió en protagonista de la celebración.

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