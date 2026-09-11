Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Por la fecha 26 se enfrentarán San Marcos y Curicó Unido

Todos los detalles de la previa del partido entre San Marcos y Curicó Unido, que se jugará el domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Carlos Dittborn. Dirige Fabian Reyes Fuenzalida.

Comparte esta noticia

Anuncios

Curicó Unido y San Marcos se enfrentarán en el estadio Carlos Dittborn el próximo domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 del campeonato 2026.

Así llegan San Marcos y Curicó Unido

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos viene de caer por 1 a 2 frente a Recoleta. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido viene de un triunfo 2 a 1 frente a Unión Española. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 7 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 33 puntos (8 PG – 9 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (6 PG – 9 PE – 9 PP).

Anuncios

Fabian Reyes Fuenzalida fue designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 D. Antofagasta 38 24 10 8 6 17
9 San Marcos 33 24 8 9 7 5
12 Curicó Unido 27 24 6 9 9 -13

Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Dep. Santa Cruz: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Magallanes: 3 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Santiago Wanderers: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Horario San Marcos y Curicó Unido, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Venezia y Fiorentina, sin ventajas en el comienzo: 0-0
2 minutos hace
Instituto vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
3 minutos hace
U. Católica (E) vs Orense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del torneo ecuatoriano
3 minutos hace
EN VIVO: Venezia y Fiorentina, sin ventajas en el comienzo: 0-0
2 minutos hace
Instituto vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
3 minutos hace
Anuncios
798286_0
Rangers vs Deportes Iquique: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
797169_0
U. La Calera vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
Anuncios
carlos silva 2
Muere destacado y reconocido comunicador social de San Fernando
797170_0
Audax Italiano recibirá a O’Higgins por la fecha 23
monserrat morales ajedrez
Funcionaria de la UOH representará a Chile en Olimpiada de Ajedrez
SOCIALES 19 VIOLETA ULLOA, TERESA PALMA, JUANITA RICHARDS, MARÍA CRISTINA CABEZAS, FLORA CORTES
120 años de historia, orgullo y recuerdos en el Liceo de Niñas de Rancagua
Anuncios
797171_0
U. Católica buscará extender su racha ganadora ante Palestino
DEMOLER 3
Inician demolición de inmuebles abandonados en el centro de Rancagua
797167_0
Cobresal se enfrentará ante Coquimbo Unido por la fecha 23
797172_0
Ñublense quiere volver a festejar frente a Everton
793869_2
La ventaja 2-0 del partido de ida fue para Flamengo
Sala Cuna como política de Estado
Anuncios
emilia pardo 1
Emilia Pardo hace historia para Chile en el Campeonato Panamericano de Karate
2 (3)
El valor estratégico de “Científicos por un Día” en el CEAF: Cómo la ciencia regional inspira a las nuevas generaciones de investigadores.
1 carabinero encuentra...
Carabinero encuentra billetera con dinero y documentación y logra devolverla a su propietario
PANORAMAS 3
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
Anuncios
797173_0
Partido postergado entre U. Concepción y Huachipato
Pisa: educar nunca ha sido tarea de un héroe solitario
Foto: Nicolás Carrasco
Lluvias llegarían a O’Higgins antes de terminar la semana
Donald-Trump-llega-a-China-para-reunirse-con-Xi-Ji-1
Trump asegura que la guerra en Irán acabará «justo después» de las elecciones de noviembre en EEUU
NOTA 3.5
Olivar vive septiembre con tradicionales peñas folclóricas escolares
NOTA 2.2
Familias de Olivar culminaron proceso de formación en habilidades parentales
NOTA 1.2
Olivar celebró junto a sus adultos mayores “La Magia de Pasar Agosto”
{"tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","capability_name":"ai_photo_editor,capcut_photo_editor","enterFrom":"image_edit_export_page","os":"ios","appVersion":"19.3.0","source_platform":"mobile_1","editType":"image_edit","region":"CL","pictureId":"16C2EE78-1D08-4711-B4A4-465B29F6DE2C","product":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e"}","source_type":"vicut","data":{"pictureId":"16C2EE78-1D08-4711-B4A4-465B29F6DE2C","region":"CL","source_platform":"mobile_1","os":"ios","source_type":"vicut","editType":"image_edit","product":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","capability_name":"ai_photo_editor,capcut_photo_editor","enterFrom":"image_edit_export_page","appVersion":"19.3.0"}}
Rancagua completa la recuperación total de las canchas de tenis del Complejo Deportivo Patricio Mekis