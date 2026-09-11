Se juega fecha de liguillas en Segunda División previo al receso

Este fin de semana, en las dos liguillas que ponen término a la temporada 2026 de la Segunda División, se llevará a cabo la jornada 6, instancia previo al receso que traerá a la competencia de regreso el primer fin de semana de octubre.

En el reducido por la corona, Colchagua CD -colista del grupo con 1 punto- tendrá que visita a Concón National (6) en la región de Valparaíso. Los dirigidos por Raúl González no saben de victorias en esta instancia, y acumulan casi 600 minutos sin marcar un gol. Es por ello que, esperan, salir de esa mala racha en la casa del centenario cuadro costero. Aquel partido está fijado para el domingo a las 16 horas.

En tanto, en la disputa por la permanencia, este sábado a las 15 horas, General Velásquez buscará sumar puntos en la casa de Santiago Morning (7). El encuentro se disputará en la cancha del estadio municipal de Lo Barnechea y el cuadro sanvicentano necesita de puntos para alejarse de los puestos de descenso, ya que solo supera por dos unidades a Real San Joaquín (el segundo descendido).

Cabe consignar que, el líder de esta competencia, Deportes Rengo (11), no verá acción pues cumplirá con su fecha libre.