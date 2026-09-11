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U. La Calera vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno

U. La Calera y Deportes Limache se enfrentan en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, con el arbitraje de Juan Lara Luco. El duelo se jugará el lunes 14 de septiembre desde las 20:30 horas.

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El juego entre U. La Calera y Deportes Limache se disputará el próximo lunes 14 de septiembre por la fecha 23 del campeonato chileno, a partir de las 20:30 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

Así llegan U. La Calera y Deportes Limache

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera busca levantarse de su derrota ante O'Higgins en el El Teniente. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno

En la jornada anterior, Deportes Limache derrotó 3-0 a Cobresal. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 7 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Deportes Limache lo ganó por 4 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG – 5 PE – 14 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (10 PG – 3 PE – 9 PP).

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El árbitro seleccionado para el encuentro será Juan Lara Luco.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26
2 U. Católica 39 22 12 3 7 16
3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13
6 Deportes Limache 33 22 10 3 9 9
16 U. La Calera 14 22 3 5 14 -22

Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs D. Concepción: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Palestino: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
Horario U. La Calera y Deportes Limache, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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