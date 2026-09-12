Adjudican segunda etapa de avenida Baquedano: obras comenzarán en noviembre y costarán cerca de $14 mil millones

Fotos: Héctor Vargas

Rancagua tendrá un nuevo avance en uno de sus principales proyectos de conectividad vial. Con una inversión cercana a los $14 mil millones, se anunció la adjudicación de la segunda etapa de mejoramiento y ampliación de avenida Baquedano, iniciativa que contempla el inicio de las obras a partir de noviembre de este año.

El anuncio fue realizado con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en una actividad desarrollada a un costado del Centro Cultural Baquedano, donde participaron además autoridades regionales y comunales.

Entre ellas estuvieron la delegada presidencial en la región, Susana Pinto; el gobernador regional, Pablo Silva Amaya; el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati; el seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, y la directora (s) del Serviu O’Higgins, Daniela Soto.

Una obra de casi $14 mil millones

De acuerdo con lo informado durante la actividad, el proyecto considera una inversión cercana a los $14 mil millones, con un aporte del Gobierno Regional de aproximadamente $5 mil millones.

La intervención contempla la ampliación de la avenida a doble calzada, con tres pistas por sentido, espacios destinados al transporte público, ciclovías y veredas, además de iluminación, paisajismo y medidas de seguridad vial.

La iniciativa busca mejorar la conectividad de uno de los principales ejes viales de Rancagua y beneficiar también los desplazamientos hacia y desde sectores y comunas del oriente de la capital regional.

Anuncios

El ministro Iván Poduje destacó que, paralelamente, ya se está trabajando en la continuidad del proyecto para evitar que la intervención quede inconclusa.

“Para que esta obra no nos pase lo mismo con la primera etapa, el equipo ya ha incluido que el diseño de la etapa 3, que es cruzar la línea del tren y llegar al centro, estoy pidiendo que se actualice el costo para que veamos los recursos el próximo año, y se termine esta obra”, señaló.

Gobernador y alcalde valoran adjudicación

El gobernador regional, Pablo Silva Amaya, calificó como una buena noticia la concreción de esta nueva etapa de avenida Baquedano, tanto para Rancagua como para la región.

La autoridad destacó que la obra también tendrá impacto para las familias que se desplazan desde comunas como Coltauco y Doñihue, manifestando su disposición a continuar apoyando iniciativas de conectividad y desarrollo regional.

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, agradeció la presencia del ministro y valoró la concreción de una obra que, según señaló, llevaba años esperando avanzar.

“Hoy estamos recuperando el tiempo perdido, porque esta segunda etapa debió haber continuado hace cinco años y que lamentablemente, por diversas razones, no avanzó”, afirmó.

Agliati agregó que la licitación finalmente tuvo un resultado favorable y fue adjudicada a una empresa que ya cuenta con experiencia en la primera etapa del proyecto.

“Esperamos que ese buen trabajo que ha hecho en la ciudad de Rancagua lo mantenga también. Esperamos que sea una buena obra en los tiempos que corresponde y no se repita con las obras de carretera El Cobre y avenida Sanchina, en Machalí”, sostuvo.

“Las personas son más importantes que las ranas”

Una vez terminada la actividad, el ministro Poduje abordó otros temas de interés regional y lanzó críticas por los retrasos que han afectado al proyecto del Hospital de Rengo, cuestionando que exigencias ambientales puedan terminar postergando obras consideradas prioritarias para la comunidad.

Consultado por sus anteriores declaraciones, en las que calificó la situación del recinto como una “vergüenza”, el secretario de Estado apuntó a la paralización que, según indicó, se habría producido por la existencia de un hábitat de la denominada “rana de cuatro ojos”.

“Yo no puedo parar un hospital por el hábitat de una rana”, afirmó Poduje.

El ministro agregó que “los hospitales y las personas son más importantes que las ranas”, en referencia a la necesidad de compatibilizar las exigencias ambientales con la ejecución de proyectos de infraestructura considerados prioritarios.

Anuncios

“Las personas son más importantes que las piedras, las personas son más importantes que las ranas”, enfatizó.

Poduje señaló además que el gobernador regional le informó que el problema ya estaría resuelto, aunque sostuvo que el episodio demuestra la necesidad de revisar los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión pública.

Más de $80 mil millones para mejorar la conectividad

En paralelo, el ministro abordó las necesidades de conectividad de Rancagua y particularmente los proyectos vinculados con avenida Baquedano, el enlace República de Chile y las rutas H-10 y H-210.

Según estimó, la ejecución conjunta de estas iniciativas podría requerir entre $80 mil millones y $85 mil millones, monto que excede las actuales capacidades presupuestarias del Ministerio de Vivienda.

Por ello, anunció que buscará conversar con el Ministerio de Obras Públicas para explorar una fórmula que permita complementar recursos y avanzar en los proyectos.

“Quiero hablar con el MOP, porque el MOP tiene una cartera aparte”, señaló, agregando que ya recibió del alcalde de Rancagua la tarea de abordar específicamente los proyectos relacionados con las rutas H-10 y H-210 y el enlace República de Chile.

El ministro también comprometió la continuidad de las obras de avenida Sanchina, asegurando que su término fue incorporado al plan de gestión de inversión regional para el próximo año.

Finalmente, el secretario de Estado planteó la necesidad de reducir los tiempos de tramitación de las iniciativas públicas.

“Eso se llama burocracia, y la tenemos que reducir”, afirmó.