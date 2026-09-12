Universidad de Chile se enfrentará a D. La Serena por la fecha 23

D. La Serena y Universidad de Chile se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 23 del campeonato chileno, a partir de las 15:00 horas en el Coloso del llano.
Así llegan D. La Serena y Universidad de Chile
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno
D. La Serena viene de ganar en su encuentro anterior a Ñublense con un marcador de 2-1. Después de empatar 2 juegos y ganar 2, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 9 a favor.
Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno
Universidad de Chile venció 4-2 a Coquimbo Unido en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 11 goles en el arco rival y 8 en su portería.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Universidad de Chile sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.
El anfitrión está en el noveno puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (11 PG – 6 PE – 5 PP).
El encuentro será supervisado por Mathías Riquelme Sepúlveda, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|53
|22
|17
|2
|3
|26
|2
|U. Católica
|39
|22
|12
|3
|7
|16
|3
|Universidad de Chile
|39
|22
|11
|6
|5
|13
|4
|Palestino
|36
|22
|11
|3
|8
|4
|9
|D. La Serena
|30
|22
|7
|9
|6
|-1
Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 24: vs Everton: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 24: vs Ñublense: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Horario D. La Serena y Universidad de Chile, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
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