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Deportes Rancagua vence por la mínima a Lautaro de Buin y sigue sumando en la Tercera División

El “Depo” superó al líder de la tabla en un encuentro opacado por los polémicos cobros arbitrales y ¡con 18 minutos de adición!

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El duelo válido por la fecha 23 de la Tercera División A entre Deportes Rancagua y Lautaro de Buin, se disputó en el Estadio Patricio Mekis de Rancagua. Los locales supieron concretar de cara al arco forastero y sumaron un triunfo valioso de cara a seguir escalando en la tabla de posiciones.

Desde el pitazo inicial, el compromiso se tornó exigente para la escuadra naranja, que se vio presionada por un “Toqui” dispuesto a asumir el protagonismo y salir a buscar la victoria en suelo ajeno. Los forasteros avisaron tempranamente a los 11 minutos mediante un peligroso golpe de cabeza de Fuentes, acción que encendió las alertas en la zaga rancagüina y evidenció la intensidad impuesta por la visita durante los primeros compases del cotejo.

Lejos de replegarse, el cuadro local respondió a los 16′ con un remate de Serrano, consolidando una dinámica de intenso ida y vuelta sobre el terreno de juego. Apenas un minuto más tarde, el peligro volvió a rondar el arco anfitrión cuando José Luis Silva apareció libre por el callejón central para sacar un disparo que rozó el vertical. Pese a las aproximaciones forasteras, Deportes Rancagua volvió a generar peligro a los 24′ gracias a una lucida maniobra individual de Benjamín Miranda, quien eludió a tres adversarios con un notable regate para asistir a Serrano, quien sacó un nuevo tiro a portería.

Con el transcurso de los minutos, el primer lapso se caracterizó por una paridad constante en las opciones generadas en ambas áreas, manteniendo a la afición en vilo. No obstante, al momento de realizar el balance de los 45 minutos iniciales, fue el conjunto de Buin el que logró ejercer un mayor predominio en el control del juego y en la posesión del balón, dejando abierta la expectativa para el desenlace del compromiso en el complemento.

En un duro compromiso, Deportes Rancagua se hizo fuerte para derrotar a Lautaro de Buin. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

El gol de la victoria y los excesivos descuentos

El inicio del segundo tiempo trajo consigo la alegría inmediata para los dueños de casa. A los 48 minutos, «El Bombero» Camilo Leiton desató los abrazos al conectar un ajustado remate desde el sector derecho que dio en el poste antes de inflar las redes, decretando la apertura de la cuenta. Esta temprana anotación cimentó el predominio de Deportes Rancagua durante la segunda mitad, aproximándose nuevamente con un buen disparo de Alejandro Zúñiga a los 59′. Sin embargo, el encuentro se desvirtuó drásticamente a los 70 minutos con las expulsiones directas de Ibarra en los locales y de Quiroz en la visita, quienes habían ingresado apenas cuatro minutos antes.

La tensión alcanzó su punto máximo tras una fuerte infracción sobre el propio Zúñiga, choque que también dejó contuso a Godoy en la escuadra forastera. Esta acción desató una acalorada trifulca entre ambos planteles que derivó en la tarjeta roja para el ayudante técnico rancagüino y mantuvo el duelo paralizado por casi diez minutos ante la confusión del cuerpo arbitral.

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En la recta final del compromiso, y con ambos equipos mermados en cancha, Lautaro de Buin adelantó sus líneas recurriendo a balonazos frontales y desesperados en su afán por conseguir el empate. Por su parte, la escuadra rancagüina se abroqueló para aguantar el resultado y apostó a las transiciones rápidas, generando dos peligrosos contra ataques que casi terminan en gol de no ser por las notables atajadas del guardameta visitante.

Producto del extenso altercado y las constantes detenciones, se anunciaron inicialmente 10 minutos de adición; no obstante, el clima de polémica y las agresivas disputas por el balón estiraron el suspenso mucho más allá de lo presupuestado. Finalmente, tras 18 minutos de tiempo agregado, el juez central sentenció el final del partido en el agónico minuto 90’+18′, sellando un friccionado pero valioso triunfo para Deportes Rancagua.

Con los tres puntos, el “Depo” se mantiene en zona de clasificación a la liguilla con 37 unidades y en la próxima fecha visitará a otro candidato: Quintero Unido.

El encuentro de disputó en el estadio municipal Patricio Mekis.
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