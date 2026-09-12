Dos detenidos por tráfico de drogas y armas tras operativo de la PDI en Requínoa

Un operativo desarrollado por detectives del equipo Microtráfico Cero (MT0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI en Rengo, terminó con dos personas detenidas en Requínoa, en el marco de una investigación por el delito de tráfico de drogas y una infracción a la Ley de Armas.

La diligencia se concretó mediante el allanamiento de un inmueble, procedimiento en el que los policías encontraron distintas especies vinculadas a la actividad ilícita investigada, entre ellas, droga, dinero en efectivo, armas de fuego y municiones.

Los aprehendidos son ambos de nacionalidad chilena, mayores de edad y, de acuerdo con la información proporcionada por la policía, no registraban antecedentes policiales.

El procedimiento fue encabezado por detectives especializados de la Bicrim de Rengo, quienes desarrollaron las diligencias investigativas que permitieron establecer la actividad relacionada con el tráfico de sustancias ilícitas y posteriormente concretar la entrada y registro del domicilio.

El jefe de la Bicrim Rengo, subprefecto Hernán Soto, entregó detalles del procedimiento y destacó el trabajo desarrollado por los detectives para establecer la participación de los involucrados y reunir antecedentes que permitieran sustentar la diligencia.

Tras su detención, ambos imputados quedaron a disposición del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, a la espera de su respectiva audiencia de formalización.

El procedimiento permitió además sacar de circulación armamento y municiones que se encontraban en poder de los investigados, antecedentes que serán considerados durante el proceso judicial correspondiente.