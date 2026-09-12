El Capo visita La Florida en búsqueda de tres puntos valiosos

El partido de este domingo a las 20 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, sin duda que es clave para el futuro de O’Higgins en la Liga de Primera.

Los celestes, con 27 puntos, necesitan de un triunfo –que no logra en esa cancha desde 2018- para poder entrar nuevamente en la carrera por un cupo a la Copa Sudamericana 2027.

En ese sentido, el equipo que dirige Lucas Bovaglio tiene claro que debe jugar un encuentro perfecto para poder superar a un elenco que si bien está un peldaño más abajo en la clasificación –con 25 puntos-, siempre es peligroso y más aún en su cancha.

Para este encuentro, en O’Higgins debería repetir gran parte de los elementos que vencieron a Unión La Calera en la fecha anterior. Además, está la opción de volver a convocar al defensor central Miguel Brizuela.

Los celestes deben ganar en la capital para seguir subiendo en la tabla. Foto: Héctor Vargas/El Rancagüino.

Ganar para seguir creciendo

El capitán y defensor, Alan Robledo, puntualizó que “tratamos de enfocarnos en el domingo, en sumar de a tres, los que necesitamos. Para nosotros son finales de acá para adelante”.

Es más, indicó que este partido “seguramente será difícil, pero confiamos en lo que venimos haciendo”. Además, Robledo, recalcó que “no subestimamos a nadie, venimos de enfrentar a un equipo que están los últimos lugares y fue complicado”.

Anuncios

Asimismo, el capitán sostuvo que lo complicado para esta jornada es la cancha sintética, donde a O’Higgins le ha costado mucho en las últimas temporadas. Es más, la última victoria en el recinto de la avenida Enrique Olivares fue en 2018.

Un posible 11 titular

De cara a este duelo, el Capo podría mostrar al siguiente equipo titular: Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Luis Pavez en defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Santiago Toloza en medio campo; Walter Bou, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez en punta.

Los jueces para este partido estarán encabezados por Nicolás Millas, secundado por Eric Pizarro, Jean Araya y Mario Salvo. En el VAR, estarán Gastón Philippe y Miguel Rocha.