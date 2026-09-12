En San Fernando celebran el «Día del Migrante» con una eucaristía

El domingo 6 de septiembre, la Iglesia celebró el Día del Migrante y del Refugiado, una jornada que invitó a las comunidades cristianas a elevar una oración especial por quienes han dejado sus países de origen para comenzar una nueva vida en otros lugares.

Esta celebración tuvo un especial significado en la parroquia San Agustín de San Fernando, donde la Eucaristía dominical se convirtió en un verdadero encuentro de culturas, tradiciones y fe.

La Santa Misa, celebrada al mediodía, fue presidida por el párroco, R.P. Sixtus Uwague, OSA, y contó con la participación de fieles provenientes de distintos países, quienes asumieron diversas responsabilidades durante la celebración.

Uno de los signos más significativos fue la presencia de diferentes idiomas en la liturgia. La hermana Adeline Raharivony, de las Hermanas de Cristo y originaria de Madagascar, proclamó la primera lectura en francés. La segunda lectura fue en español y, posteriormente, en italiano, mientras que el Evangelio fue proclamado en inglés.

La celebración contó además con la presencia de personas provenientes de Colombia, Venezuela, Argentina y otras naciones. Algunos fieles llevaron las banderas de sus países e incluso camisetas de fútbol, elementos que fueron ubicados frente al altar como signos visibles de una comunidad diversa, pero profundamente unida por una misma fe.

Para el padre Sixtus, esta experiencia permitió redescubrir una característica esencial de la Iglesia: su universalidad. “Fue bonito porque eso llama la atención nuevamente de la universalidad de la Iglesia, que es una, sin importar el idioma donde esté. Hay un centro que es Jesús; es lo mismo donde vayan”, señaló.

De esta manera, la celebración del Día del Migrante y del Refugiado permitió vivir concretamente la experiencia de una Iglesia que acoge, integra y reconoce en cada persona una riqueza para la comunidad.