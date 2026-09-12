Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

En San Fernando celebran el «Día del Migrante» con una eucaristía

Fieles provenientes de distintos países se reunieron en la parroquia San Agustín de San Fernando para orar por los migrantes y refugiados, en una celebración donde diferentes idiomas, banderas y culturas se encontraron en torno a Jesucristo.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El domingo 6 de septiembre, la Iglesia celebró el Día del Migrante y del Refugiado, una jornada que invitó a las comunidades cristianas a elevar una oración especial por quienes han dejado sus países de origen para comenzar una nueva vida en otros lugares.

Esta celebración tuvo un especial significado en la parroquia San Agustín de San Fernando, donde la Eucaristía dominical se convirtió en un verdadero encuentro de culturas, tradiciones y fe.

La Santa Misa, celebrada al mediodía, fue presidida por el párroco, R.P. Sixtus Uwague, OSA, y contó con la participación de fieles provenientes de distintos países, quienes asumieron diversas responsabilidades durante la celebración.

Uno de los signos más significativos fue la presencia de diferentes idiomas en la liturgia. La hermana Adeline Raharivony, de las Hermanas de Cristo y originaria de Madagascar, proclamó la primera lectura en francés. La segunda lectura fue en español y, posteriormente, en italiano, mientras que el Evangelio fue proclamado en inglés.

La celebración contó además con la presencia de personas provenientes de Colombia, Venezuela, Argentina y otras naciones. Algunos fieles llevaron las banderas de sus países e incluso camisetas de fútbol, elementos que fueron ubicados frente al altar como signos visibles de una comunidad diversa, pero profundamente unida por una misma fe.

Para el padre Sixtus, esta experiencia permitió redescubrir una característica esencial de la Iglesia: su universalidad. “Fue bonito porque eso llama la atención nuevamente de la universalidad de la Iglesia, que es una, sin importar el idioma donde esté. Hay un centro que es Jesús; es lo mismo donde vayan”, señaló.

De esta manera, la celebración del Día del Migrante y del Refugiado permitió vivir concretamente la experiencia de una Iglesia que acoge, integra y reconoce en cada persona una riqueza para la comunidad.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Palmeiras sigue arriba por 2-0 ante São Paulo
2 minutos hace
EN VIVO: Talleres y Unión, sin ventajas en el comienzo: 0-0
3 minutos hace
EN VIVO:
12 minutos hace
EN VIVO: Palmeiras sigue arriba por 2-0 ante São Paulo
2 minutos hace
EN VIVO: Talleres y Unión, sin ventajas en el comienzo: 0-0
3 minutos hace
Anuncios
797171_0
EN VIVO: U. Católica gana por 1 a 0 a Palestino
ohiggins audax 0
El Capo visita La Florida en búsqueda de tres puntos valiosos
Anuncios
Memorial guerra rengo 1
Inauguran memorial en homenaje a los héroes de la Guerra del Pacífico cuyos restos descansan en el cementerio de Rengo
797167_2
Vibrante 3-2 en el triunfo de Cobresal sobre Coquimbo Unido
OLFATIVA 6
Perfumes, recuerdos y patrimonio cobran vida en el Museo Regional de Rancagua
IMG_4233
Stephanie Vaquer vuelve a Chile como estrella de WWE y va por el título mundial ante su público
Anuncios
797168_0
Universidad de Chile se enfrentará a D. La Serena por la fecha 23
798291_0
Por la fecha 26 se enfrentarán San Marcos y Curicó Unido
Cielo cubierto sobre Rancagua durante una jornada lluviosa, con vehículos estacionados frente a un recinto asistencial.
No se puede atribuir al plan de descontaminación lo que hizo la lluvia
798293_0
Se enfrentan Magallanes y D. Puerto Montt por la fecha 26
WhatsApp Image 2026-09-11 at 13.42.47
Promesas Chile O’Higgins logra tercer lugar nacional por equipos en halterofilia
1 detenidos quinta de tilcoco
Operativo del OS-7 deja cinco detenidos por tráfico de drogas en Quinta de Tilcoco
Anuncios