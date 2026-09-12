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HORÓSCOPO DEL SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
La rutina suele ser mala compañera, y a la larga, puede resultar fatídica. No confundas una comodidad aparente y circunstancial con el bienestar. Una persona muy cercana a ti puede tener la clave para que te alejes del tedio: ábrete a los demás.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Estás tan centrado en tus responsabilidades profesionales, que descuidas tu vida sentimental y tu entorno familiar. Aunque has estado muy nervioso por las modificaciones en el trabajo, ahora es el momento de organizar prioridades y poner cada cosa en su sitio.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
No te muestres tan acelerado en tus relaciones personales. Te irá mucho mejor si le dedicas más tiempo al descanso y a compartir tus inquietudes con la persona que amas. Tendrás conversaciones muy interesantes sobre tu relación.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Es el momento de la planificación, lo que no quiere decir que te pongas manos a la obra ya mismo ni te agobies demasiado pensando en el futuro. Simplemente haz una lista de de tareas posibles de cara la nueva semana de trabajo o estudios. Luego lo agradecerás.

LEO (23 julio – 22 agosto).
Las cuestiones monetarias pueden haberte ido bien en los últimos tiempos, y habrás ahorrado lo suficiente como para darte un viaje de esos que marcan época. Prepárate para ello con una vida sana.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Si las posesiones materiales acaban por protagonizar todas tus preocupaciones, algo no va bien en tu vida, sobre todo si tienes hijos, que aprenderán de tu ejemplo. Deberías buscar alguna ocupación de tipo social y solidario.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Pueden ponerte a prueba haciéndote pasar por nuevos retos en el trabajo, sobre todo si llevas poco tiempo en él; tendrás que echar mano de todos tus recursos, pero pasarás la prueba con nota si no te confías.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Vivirás una situación laboral que te hará recuperar la confianza perdida acerca de la mejora que esperas hace tiempo. Te llegarán noticias que irían en esa dirección. Pero prepárate también para aguantar las zancadillas y reticencias de algunos compañeros.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Las cuestiones amorosas pueden complicarte hoy la vida, porque posiblemente te muestres demasiado visceral, con los sentimientos muy a la vista de todos, sin la debida prudencia ni discreción.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Necesitarás cambiar tus hábitos alimenticios si en esta nueva temporada quieres estar en forma para afrontar los retos que te lleguen. Te vendrá muy bien reducir la ingesta a de grasas y aumentar las de frutas y verduras, por comenzar por algo básico.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Hace mucho que no sacas esa furia contenida que llevas dentro por las pequeñas cosas de cada día, lo será que lo hagas mediante algún deporte, antes de pagarlo con cualquiera que se cruce en tu camino.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
Es el momento de la planificación, lo que no quiere decir que te pongas manos a la obra ya mismo ni te agobies demasiado pensando en el futuro. Simplemente haz una lista de de tareas posibles de cara la nueva semana de trabajo o estudios. Luego lo agradecerás.

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