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Inauguran memorial en homenaje a los héroes de la Guerra del Pacífico cuyos restos descansan en el cementerio de Rengo

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Con una ceremonia cargada de simbolismo y reconocimiento histórico, fue inaugurado un memorial en homenaje a los héroes de la Guerra del Pacífico cuyos restos descansan en el Cementerio Parroquial de Rengo.

La iniciativa busca mantener viva la memoria de quienes participaron en uno de los principales conflictos bélicos de la historia de Chile y que, años después de su fallecimiento, continúan siendo recordados por sus familias y por la comunidad.

Durante la jornada, además, se conoció parte de la historia de dos de ellos. Los ocho héroes son: Gabino Sepúlveda, Lucas Roldán Ibarra, Benigno Román Corral, Daniel Placencia, José Gregorio Araya Núñez, Pedro Vidal Gamonal, José Ramón González Arenas y Salustio Riveros López.

La ceremonia se llevó a cabo en el Cementerio Parroquial de Rengo.

Iniciativa impulsada desde hace años

La construcción del memorial surgió a partir de una iniciativa impulsada hace aproximadamente seis años, en conjunto con un antiguo panteonero y familiares, quienes comenzaron a rescatar antecedentes sobre estos veteranos y a promover la idea de rendirles un homenaje permanente.

Durante la actividad se destacó especialmente la historia de uno de los veteranos, recordado por su familia como un hombre profundamente comprometido con Chile y con un fuerte sentido patriótico. Según relató uno de sus familiares, desde los 15 años intentó incorporarse para participar en la guerra, pero inicialmente no fue aceptado debido a su edad.

Sin embargo, insistió hasta conseguir su incorporación y finalmente fue enviado al conflicto, llegando incluso hasta Lima.

La trayectoria de este veterano también estuvo ligada posteriormente a la Fuerza Aérea de Chile y a la Dirección General de Aeronáutica, instituciones desde las cuales continuó siendo reconocido a lo largo del país.

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“Él era el último veterano que quedaba y para los 21 de mayo y los 18 de septiembre lo iban a buscar para que iniciara los desfiles, como autoridad máxima”, relató su familiar.

El reconocimiento se extendió también a la participación de estos antiguos combatientes en distintos episodios de la Guerra del Pacífico, entre ellos las batallas de Chorrillos y Miraflores y la toma del Morro de Arica.

Uno de los familiares señaló además que durante un período en que estuvo destinado en Arica tuvo la oportunidad de conocer personalmente los lugares vinculados a aquellos acontecimientos históricos, profundizando posteriormente en la historia de su antepasado.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de representantes de la parroquia, familiares y personas de la comunidad, además de la colaboración de la municipalidad. Los impulsores de la iniciativa destacaron especialmente a quienes durante estos años sostuvieron la idea de levantar el memorial y entregar un reconocimiento permanente a los denominados beneméritos de la patria.

El nuevo memorial permitirá preservar el recuerdo de quienes participaron en la Guerra del Pacífico y cuyos restos permanecen en el cementerio, convirtiéndose en un espacio destinado a mantener viva su memoria para las nuevas generaciones.

En la ocasión se inauguró un memorial en homenaje a los héroes de la Guerra del Pacífico.

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