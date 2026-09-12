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Las carreras que concentran la matrícula de Educación Superior en O’Higgins

Los datos muestran las preferencias de los estudiantes en la Región y a nivel nacional, lo que permite identificar las áreas de formación predominantes.

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Por Manuel Olmos Muñoz

Rector del IP-CFT Santo Tomás, sede Rancagua

En esta cuarta cápsula se presenta una mirada a la admisión y matrícula de las 30 carreras profesionales y técnicas, tanto a nivel nacional como en la Región de O’Higgins. El análisis permite conocer las carreras con mayor demanda, observar su comportamiento en la matrícula de primer año y matrícula total, y complementar esta información con antecedentes de empleabilidad, aportando una visión general de las tendencias actuales de la Educación Superior.

Las tablas confirman un rasgo que ya hemos analizado en publicaciones anteriores: el importante peso de la formación técnico-profesional en O’Higgins. ¿Cuáles son las carreras que están creciendo con mayor fuerza en la Región y cuáles están disminuyendo? En la próxima cápsula analizaremos precisamente esos cambios para conocer cómo se están transformando las preferencias de los estudiantes.

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