Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Se enfrentan Magallanes y D. Puerto Montt por la fecha 26

En la previa de Magallanes vs D. Puerto Montt, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés. El árbitro designado será Nicolás Pozo Quinteros.

Comparte esta noticia

Anuncios

Por la fecha 26 del campeonato 2026, Magallanes y D. Puerto Montt se enfrentan mañana desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés.

Así llegan Magallanes y D. Puerto Montt

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes viene de empatar ante D. Copiapó por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Rangers. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Puerto Montt se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el sexto puesto con 37 puntos (10 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (10 PG – 4 PE – 10 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Pozo Quinteros.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 D. Antofagasta 38 24 10 8 6 17
6 Magallanes 37 24 10 7 7 1
8 D. Puerto Montt 34 24 10 4 10 -3

Anuncios
Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Curicó Unido: 3 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs D. Copiapó: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Luis: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Horario Magallanes y D. Puerto Montt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Tottenham empata 0-0 con Everton por el partido de la fecha 4 de la Premier League
1 minuto hace
EN VIVO: Athletic Bilbao y Elche están jugando por la fecha 5 de La Liga: 0-0
2 minutos hace
EN VIVO: Terminó el primer tiempo con un marcador 2-0 a favor de Lazio sobre Milan
7 minutos hace
EN VIVO: Tottenham empata 0-0 con Everton por el partido de la fecha 4 de la Premier League
1 minuto hace
EN VIVO: Athletic Bilbao y Elche están jugando por la fecha 5 de La Liga: 0-0
2 minutos hace
Anuncios
797172_0
EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Ñublense y Everton
Chimbarongo virgen de La Merced
Virgen de La Merced sale al encuentro de la comunidad
Anuncios
798291_0
Por la fecha 26 se enfrentarán San Marcos y Curicó Unido
797168_0
Universidad de Chile se enfrentará a D. La Serena por la fecha 23
Cielo cubierto sobre Rancagua durante una jornada lluviosa, con vehículos estacionados frente a un recinto asistencial.
No se puede atribuir al plan de descontaminación lo que hizo la lluvia
WhatsApp Image 2026-09-11 at 12.56.47
Adjudican segunda etapa de avenida Baquedano: obras comenzarán en noviembre y costarán cerca de $14 mil millones
Anuncios
SIMULACRO 3
Refuerzan controles para prevenir accidentes durante Fiestas Patrias
WhatsApp Image 2026-09-11 at 13.42.47
Promesas Chile O’Higgins logra tercer lugar nacional por equipos en halterofilia
1 detenidos quinta de tilcoco
Operativo del OS-7 deja cinco detenidos por tráfico de drogas en Quinta de Tilcoco
chimbarongo 1
Chimbarongo FC va por un nuevo triunfo en la Tercera A
colchagua city 2
Se juega fecha de liguillas en Segunda División previo al receso
1 homicidio
Con empadronamiento de testigos y levantamiento de evidencia balística se intenta esclarecer homicidio de mujer en villa Las Rosas
Anuncios
798290_0
Dep. Santa Cruz vs Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
797166_0
Colo Colo marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima
carlos silva 2
Muere destacado y reconocido comunicador social de San Fernando
797170_0
Audax Italiano recibirá a O’Higgins por la fecha 23
Anuncios
DEMOLER 3
Inician demolición de inmuebles abandonados en el centro de Rancagua
EDITORIAL ok
Dos 11 de septiembre: del quiebre al servicio
WhatsApp Image 2026-09-10 at 12.37.38
Nuevo Hospital de Rengo entra en etapa de obras preliminares: construcción definitiva comenzaría en 2027
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
797863_2
Cienciano le ganó 2-0 en la ida a MC Torque
793869_2
La ventaja 2-0 del partido de ida fue para Flamengo
Sala Cuna como política de Estado
798279_2
D. Antofagasta y Cobreloa no se hicieron daño y empataron sin goles