Ñublense quiere volver a festejar frente a Everton

Desde las 12:30 horas, Ñublense y Everton se enfrentan hoy, en el estadio Huachipato-CAP Acero, por la fecha 23 del campeonato chileno.

Así llegan Ñublense y Everton

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante D. La Serena. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Everton en partidos del campeonato chileno

Everton viene de perder contra U. Católica por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 11 goles y recibieron 4.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el séptimo puesto con 32 puntos (8 PG – 8 PE – 6 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (9 PG – 6 PE – 7 PP).

Francisco Gilabert Morales será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26 2 U. Católica 39 22 12 3 7 16 3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13 5 Everton 33 22 9 6 7 10 7 Ñublense 32 22 8 8 6 -1

Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 24: vs D. La Serena: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar

Horario Ñublense y Everton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

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