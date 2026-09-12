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U. Católica buscará extender su racha ganadora ante Palestino

Todos los detalles de la previa del partido entre Palestino y U. Católica, que se juega hoy desde las 20:00 horas en el estadio el Teniente. Dirige Cristián Garay Reyes.

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Palestino y U. Católica disputan hoy desde las 20:00 horas el partido por la fecha 23 del campeonato chileno, en el estadio el Teniente.

Así llegan Palestino y U. Católica

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Palestino en partidos del campeonato chileno

Palestino venció por 2-1 a U. Concepción. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica viene de un triunfo 1 a 0 frente a Everton. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 5 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. Católica se llevó la victoria por 6 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 36 puntos (11 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (12 PG – 3 PE – 7 PP).

Cristián Garay Reyes fue designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26
2 U. Católica 39 22 12 3 7 16
3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13
4 Palestino 36 22 11 3 8 4
5 Everton 33 22 9 6 7 10

Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Deportes Limache: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
Horario Palestino y U. Católica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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