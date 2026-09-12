Pastoral familiar vivió encuentro de formación en Pelequén

Con el corazón puesto en la familia y en la misión de acompañarla desde la fe, 66 personas participaron el sábado 5 de septiembre en la segunda jornada del año de la Pastoral Familiar Diocesana, realizada en el Santuario Santa Rosa de Lima de Pelequén. La iniciativa fue una oportunidad para encontrarse, formarse y fortalecer la comunión entre quienes sirven pastoralmente en las comunidades de la diócesis.

La jornada comenzó a las 8:30 horas con la recepción de los participantes. Luego participaron en el taller “10 años de Amoris Laetitia”, dedicado a reflexionar sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco y su aporte al camino que la Iglesia ha desarrollado para acompañar, discernir y fortalecer la vida familiar.

Además, durante la mañana se vivieron momentos de diálogo, la escucha y el intercambio de experiencias pastorales, en los que no faltaron los momentos de fraternidad y comunión.