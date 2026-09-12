Peralillo abre un nuevo camino de devoción a San Carlo Acutis

Una nueva devoción comienza a echar raíces en Peralillo. La parroquia San Francisco Javier vivió el domingo 6 de septiembre un momento significativo para su comunidad con la entronización de una imagen de San Carlo Acutis, el joven santo italiano que se ha transformado en un referente de fe y evangelización para las nuevas generaciones.

La imagen, de 1,55 metros de altura, quedó instalada en el templo parroquial y representa a Carlo con un celular en una de sus manos, en alusión a la particular manera en que utilizó la tecnología y la informática como herramientas para anunciar el Evangelio.

Para el párroco, padre René Gaete, este gesto busca presentar a Carlo como un modelo cercano a los jóvenes de hoy, especialmente en una época marcada por las redes sociales y la tecnología.

“Carlo nos quiere invitar a usar bien nuestro tiempo y nuestras redes sociales para encontrar y llevar a Dios a todos lados”, señaló el sacerdote.

La llegada de la imagen no será un hecho aislado. La parroquia decidió iniciar una tradición que permita consolidar esta nueva devoción: cada día 12 del mes se celebrará una Eucaristía en honor a San Carlo Acutis. La primera de estas celebraciones se realizará durante septiembre.

Además, próximamente la comunidad espera recibir una reliquia certificada del santo, lo que permitirá profundizar este camino de veneración y oración que recién comienza en Peralillo.

Un santo cercano a los jóvenes

En el templo, la imagen de San Carlo Acutis fue ubicada frente a la de Santa Teresa de Los Andes, que también fue recientemente restaurada. Para el padre René Gaete, la presencia de ambos santos constituye un signo especialmente significativo para la comunidad, al reunir a dos referentes espirituales que pueden hablar de manera cercana a las nuevas generaciones.

“Yo creo que, si miramos, por ejemplo, el fenómeno que está pasando en Europa, en Estados Unidos con la llegada de los jóvenes, vamos viendo que el mundo juvenil también tiene mucha sed de Cristo”, afirmó.

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En ese sentido, agregó que “presentar a Carlo Acutis y volver a enfatizar el testimonio de Teresita de los Andes es muy necesario hoy día en la Iglesia”.

La apuesta pastoral de la parroquia es que estos dos testimonios ayuden a abrir espacios de encuentro entre la fe y las nuevas generaciones.

“La parroquia confía en los jóvenes”, explicó el sacerdote, destacando su capacidad para renovar la Iglesia y anunciar el Evangelio.

La ceremonia de entronización fue presidida por el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, quien durante la celebración destacó que Carlo Acutis no llevó una vida alejada de la realidad propia de un adolescente.

El joven santo tenía amigos, disfrutaba de sus actividades y utilizaba la tecnología, pero al mismo tiempo cultivaba una profunda vida espiritual y reservaba un espacio importante para la oración y, especialmente, para la Eucaristía.

De esta manera, la entronización de San Carlo Acutis representa para la parroquia San Francisco Javier mucho más que la incorporación de una nueva imagen al templo. Se trata del inicio de un camino pastoral y espiritual que busca generar una devoción estable en torno al joven santo y, a través de su testimonio, acercar a más niños, adolescentes y familias al encuentro con Cristo.

El joven que llevó la fe al mundo digital

Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y creció en Milán, Italia. Apasionado por la informática, puso sus conocimientos al servicio de la evangelización y desarrolló iniciativas para difundir la fe, especialmente su amor por la Eucaristía.

Una de sus frases más conocidas resume precisamente el centro de su espiritualidad: “La Eucaristía es mi autopista al cielo”.

Murió en 2006, a los 15 años, víctima de leucemia. Fue beatificado en 2020 y canonizado el 7 de septiembre de 2025.

Su historia y la manera en que vinculó la fe con la tecnología han convertido su figura en un referente especialmente atractivo para niños y jóvenes, un aspecto que ahora la parro