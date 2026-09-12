Perfumes, recuerdos y patrimonio cobran vida en el Museo Regional de Rancagua

Hay recuerdos que no necesitan fotografías para volver a la memoria, basta un aroma para regresar por un instante, a una casa, una persona, una época o una historia. Esa particular capacidad del olfato es la que el Museo Regional de Rancagua quiso poner en valor con su exposición “Perfumería Patrimonial: Memoria Olfativa” de las colecciones del Museo Regional de Rancagua, que se encuentra en la Sala 1 Casa del Pilar, al igual que todas las salas del recinto cultural.

La iniciativa nació de un trabajo colaborativo entre el Museo Regional de Rancagua, Andes Aromas, Fundación Chilena del Perfume, el Museo del Carmen de Maipú y Sabores & Fragancias, instituciones que unieron conocimientos, colecciones e investigación para ofrecer a la comunidad una experiencia diferente.

La muestra replica la exposición presentada durante 2025 en el Museo del Carmen de Maipú, pero en esta oportunidad adquiere una identidad propia al vincularse con las colecciones y espacios patrimoniales del Museo Regional de Rancagua. A los objetos y antecedentes históricos se suma un recorrido olfativo que permite descubrir cómo pudieron haber olido determinados ambientes, personajes y momentos de la vida cotidiana de otras generaciones.

“Queremos que la experiencia del patrimonio de nuestro museo sea multisensorial. Esta exposición tiene la capacidad de comunicar el patrimonio de una forma diferente, aprovechándonos de un sentido que muchas veces no utilizamos para comunicarlo, como es el olfato”, explicó Francisco Mora, director (s) del Museo Regional de Rancagua.

CUANDO UN AROMA TAMBIÉN CUENTA LA HISTORIA

La exposición rescata la historia de la perfumería y las aguas de colonia en Chile, especialmente durante el siglo XX, poniendo en valor marcas y productos que forman parte de la memoria de varias generaciones, como Ideal Quimera, Barzelatto y Flaño, junto a otras fragancias que alguna vez estuvieron presentes en los hogares chilenos.

Son objetos que, más allá de su uso cotidiano, permiten acercarse a una parte menos visible de la historia nacional. Frascos, lociones y perfumes se transforman así en verdaderos testimonios de una época, de las costumbres y también de las formas en que las personas se relacionaban con su entorno.

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“Hay lociones que se usaron por décadas en la historia de Chile y que nos hablan un poco de esta historia y de este patrimonio, que es un poco dejado de lado, que es el patrimonio olfativo de nuestro país”, señaló Mora.

Y es que la memoria se construye a partir de aquello que vemos, escuchamos o tocamos, pero también está presente aquello que olemos “Los aromas tienen esa capacidad extraordinaria de evocar recuerdos de nuestra historia”, destacó el director (s) del museo, invitando a la comunidad a vivir esta experiencia.

Recrear cómo olían las casas de otras épocas.

Uno de los aspectos más llamativos de la muestra es que los aromas no fueron escogidos al azar. Detrás de cada fragancia existe un proceso de investigación histórica destinado a aproximarse a las esencias que pudieron estar presentes en los distintos espacios y personajes representados en las colecciones del museo.

Así, los visitantes pueden encontrarse con aromas asociados a las habitaciones y salones de época, recreando ambientes donde antiguamente se desarrollaban tertulias y encuentros sociales “Se puede recrear el aroma de los dulces, de los muebles, de la alfombra y todo eso se puede recrear a través del aroma”, explicó Mora.

La investigación también permitió aproximarse a los perfumes que pudieron utilizar algunos de los personajes representados en el museo, considerando sus características, época y contexto social. Un ejemplo es el vinagrero, pequeño contenedor que algunas mujeres llevaban consigo y que podía contener algodoncillo impregnado con aceites o esencias. En tiempos en que las condiciones de higiene eran muy distintas a las actuales y los malos olores formaban parte del paisaje cotidiano, estos objetos permitían protegerse de aquellas fragancias desagradables. Pero también hablaban de identidad y personalidad, sostuvo Mora, explicando que la reconstrucción de las fragancias permite incluso imaginar cómo pudo ser la personalidad de quienes habitaron esos espacios en tiempo de la colonia

De esta manera, la exposición abre una nueva puerta para acercarse a las colecciones del Museo Regional que ya no se trata solo de observar objetos detrás de una vitrina, sino de experimentar con ellos desde otro sentido y permitir que un aroma despierte recuerdos, curiosidad e imaginación “Si no puedes verlo, puedes olerlo y puedes, en tu mente, viajar en el tiempo evocando distintos recuerdos”, resumió Mora.

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La invitación es a detenerse, mirar, oler y dejar que los aromas hagan su trabajo: transportar a los visitantes hacia otras casas, otras costumbres y otras historias que todavía permanecen en la memoria colectiva. La exposición puede ser visitada gratuitamente hasta noviembre.