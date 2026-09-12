Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Perfumes, recuerdos y patrimonio cobran vida en el Museo Regional de Rancagua

La exposición “Perfumería Patrimonial: Memoria Olfativa de las Colecciones del Museo Regional de Rancagua” invita a recorrer la historia de Chile desde un sentido poco explorado en los museos: el olfato. La muestra reúne objetos, relatos y aromas que evocan la vida cotidiana de otras épocas

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Hay recuerdos que no necesitan fotografías para volver a la memoria, basta un aroma para regresar por un instante, a una casa, una persona, una época o una historia. Esa particular capacidad del olfato es la que el Museo Regional de Rancagua quiso poner en valor con su exposición “Perfumería Patrimonial: Memoria Olfativa” de las colecciones del Museo Regional de Rancagua, que se encuentra en la Sala 1 Casa del Pilar, al igual que todas las salas del recinto cultural.

La iniciativa nació de un trabajo colaborativo entre el Museo Regional de Rancagua, Andes Aromas, Fundación Chilena del Perfume, el Museo del Carmen de Maipú y Sabores & Fragancias, instituciones que unieron conocimientos, colecciones e investigación para ofrecer a la comunidad una experiencia diferente.

La muestra replica la exposición presentada durante 2025 en el Museo del Carmen de Maipú, pero en esta oportunidad adquiere una identidad propia al vincularse con las colecciones y espacios patrimoniales del Museo Regional de Rancagua. A los objetos y antecedentes históricos se suma un recorrido olfativo que permite descubrir cómo pudieron haber olido determinados ambientes, personajes y momentos de la vida cotidiana de otras generaciones.

“Queremos que la experiencia del patrimonio de nuestro museo sea multisensorial. Esta exposición tiene la capacidad de comunicar el patrimonio de una forma diferente, aprovechándonos de un sentido que muchas veces no utilizamos para comunicarlo, como es el olfato”, explicó Francisco Mora, director (s) del Museo Regional de Rancagua.

CUANDO UN AROMA TAMBIÉN CUENTA LA HISTORIA

La exposición rescata la historia de la perfumería y las aguas de colonia en Chile, especialmente durante el siglo XX, poniendo en valor marcas y productos que forman parte de la memoria de varias generaciones, como Ideal Quimera, Barzelatto y Flaño, junto a otras fragancias que alguna vez estuvieron presentes en los hogares chilenos.

Son objetos que, más allá de su uso cotidiano, permiten acercarse a una parte menos visible de la historia nacional. Frascos, lociones y perfumes se transforman así en verdaderos testimonios de una época, de las costumbres y también de las formas en que las personas se relacionaban con su entorno.

Anuncios

“Hay lociones que se usaron por décadas en la historia de Chile y que nos hablan un poco de esta historia y de este patrimonio, que es un poco dejado de lado, que es el patrimonio olfativo de nuestro país”, señaló Mora.

Y es que la memoria se construye a partir de aquello que vemos, escuchamos o tocamos, pero también está presente aquello que olemos “Los aromas tienen esa capacidad extraordinaria de evocar recuerdos de nuestra historia”, destacó el director (s) del museo, invitando a la comunidad a vivir esta experiencia.

Recrear cómo olían las casas de otras épocas.

Uno de los aspectos más llamativos de la muestra es que los aromas no fueron escogidos al azar. Detrás de cada fragancia existe un proceso de investigación histórica destinado a aproximarse a las esencias que pudieron estar presentes en los distintos espacios y personajes representados en las colecciones del museo.

Así, los visitantes pueden encontrarse con aromas asociados a las habitaciones y salones de época, recreando ambientes donde antiguamente se desarrollaban tertulias y encuentros sociales “Se puede recrear el aroma de los dulces, de los muebles, de la alfombra y todo eso se puede recrear a través del aroma”, explicó Mora.

La investigación también permitió aproximarse a los perfumes que pudieron utilizar algunos de los personajes representados en el museo, considerando sus características, época y contexto social. Un ejemplo es el vinagrero, pequeño contenedor que algunas mujeres llevaban consigo y que podía contener algodoncillo impregnado con aceites o esencias. En tiempos en que las condiciones de higiene eran muy distintas a las actuales y los malos olores formaban parte del paisaje cotidiano, estos objetos permitían protegerse de aquellas fragancias desagradables. Pero también hablaban de identidad y personalidad, sostuvo Mora, explicando que la reconstrucción de las fragancias permite incluso imaginar cómo pudo ser la personalidad de quienes habitaron esos espacios en tiempo de la colonia

De esta manera, la exposición abre una nueva puerta para acercarse a las colecciones del Museo Regional que ya no se trata solo de observar objetos detrás de una vitrina, sino de experimentar con ellos desde otro sentido y permitir que un aroma despierte recuerdos, curiosidad e imaginación “Si no puedes verlo, puedes olerlo y puedes, en tu mente, viajar en el tiempo evocando distintos recuerdos”, resumió Mora.

Anuncios

La invitación es a detenerse, mirar, oler y dejar que los aromas hagan su trabajo: transportar a los visitantes hacia otras casas, otras costumbres y otras historias que todavía permanecen en la memoria colectiva. La exposición puede ser visitada gratuitamente hasta noviembre.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Manta F.C. y Aucas, sin ventajas en el comienzo: 0-0
22 minutos hace
EN VIVO: Están jugando Grêmio y Vasco da Gama: 0-0 por la fecha 27 del Brasileirao
22 minutos hace
EN VIVO: Atlético Mineiro y Fluminense arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 27 del Brasileirao
39 minutos hace
EN VIVO: Manta F.C. y Aucas, sin ventajas en el comienzo: 0-0
22 minutos hace
EN VIVO: Están jugando Grêmio y Vasco da Gama: 0-0 por la fecha 27 del Brasileirao
22 minutos hace
Anuncios
797167_2
Vibrante 3-2 en el triunfo de Cobresal sobre Coquimbo Unido
IMG_4233
Stephanie Vaquer vuelve a Chile como estrella de WWE y va por el título mundial ante su público
Anuncios
san carlo acutis (1)
Peralillo abre un nuevo camino de devoción a San Carlo Acutis
Con 185 millones de espectadores y 1.000 millones de dólares de presupuesto, la serie de Prime Vídeo demuestra el interés que sigue generando el mundo de Tolkien. Foto: Amazon Prime Video
El Señor de los Anillos vuelve a la Tierra Media: series, cine y una nueva batalla por el universo de Tolkien
797168_0
Universidad de Chile se enfrentará a D. La Serena por la fecha 23
798291_0
Por la fecha 26 se enfrentarán San Marcos y Curicó Unido
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
santo tomas
Las carreras que concentran la matrícula de Educación Superior en O’Higgins
SIMULACRO 3
Refuerzan controles para prevenir accidentes durante Fiestas Patrias
WhatsApp Image 2026-09-11 at 13.42.47
Promesas Chile O’Higgins logra tercer lugar nacional por equipos en halterofilia
Reunión con salineros (1)
Municipios de Paredones y Vichuquén comprometen recursos para abrir canal de salineros durante octubre
1 DETENIDA DROGA....
Mujer fue detenida en Coltauco con más de un kilo de droga tras investigación por robo
Anuncios