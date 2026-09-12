Refuerzan controles para prevenir accidentes durante Fiestas Patrias

Un despliegue especial para prevenir accidentes de tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias fue anunciado en O’Higgins, con controles en las principales rutas de la región y en las inmediaciones de los lugares donde se desarrollen fondas y ramadas.

El anuncio se realizó este miércoles en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, donde Carabineros organizó un simulacro que recreó un accidente de tránsito con víctimas fatales, buscando graficar las consecuencias que puede tener conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La actividad incluyó a niños representando a víctimas fatales bajo sábanas y a personas interpretando a familiares afectados por la tragedia, con el objetivo de mostrar que las consecuencias de un siniestro vial trascienden a quienes participan directamente en el accidente.

Fiscalización y prevención

La directora regional del Servicio Médico Legal, Carla Hidalgo, destacó el papel que cumple el organismo en este tipo de emergencias y explicó que sus funcionarios deben participar en el retiro de personas fallecidas y en los procedimientos posteriores.

“Es muy importante la labor del Servicio Médico Legal en estos eventos, debido a que somos nosotros los que tenemos que, lamentablemente, ir a retirar fallecidos”, señaló.

La autoridad recalcó además la importancia de que la ciudadanía conozca los procedimientos que se desarrollan después de un accidente y el papel que corresponde a cada institución que interviene.

Desde la Seremi de Transportes, el titular de la cartera en O’Higgins, Julio Gutiérrez, llamó a conductores y peatones a mantener conductas responsables durante las celebraciones.

La autoridad recordó que durante las Fiestas Patrias de 2025 la región registró cero fallecidos, pero advirtió que ese resultado no significa que se puedan reducir los esfuerzos preventivos.

“Está lejos de ser una cifra que nos permita bajar los brazos, sino que, muy por el contrario, tenemos que redoblar los esfuerzos para lograr este año también […] poder decir que, afortunadamente, no hemos tenido cifras fatales durante las Fiestas Patrias”, afirmó.

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Gutiérrez agregó que se preparan refuerzos y extensiones de recorridos del transporte público hacia fondas y ramadas, con el propósito de facilitar el traslado de las personas y disminuir el uso de vehículos particulares para acudir a estos lugares.

Además, adelantó que se realizarán fiscalizaciones conjuntas con Carabineros y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), destinadas a detectar a conductores que circulen bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Carabineros desplegará controles en las rutas

El teniente coronel Fernando Acevedo señaló que Carabineros lleva más de un mes preparando el despliegue que se desarrollará en las 33 comunas de O’Higgins durante Fiestas Patrias.

Los servicios contemplarán controles tanto en rutas principales como alternativas, además de fiscalizaciones en las inmediaciones de los lugares de celebración.

Acevedo explicó que uno de los objetivos será evitar que quienes hayan consumido alcohol o drogas continúen desplazándose en vehículo entre distintos puntos de celebración.

“Vamos a desarrollar una estrategia de hacer controles vehiculares justamente para que la gente que termine de estar en una ramada no se traslade a otra, sobre todo conduciendo bajo el efecto del alcohol o droga”, indicó.

El despliegue preventivo busca reforzar la seguridad durante uno de los períodos del año en que aumenta el número de desplazamientos por las carreteras de la región.

En ese contexto, las autoridades insistieron en la importancia de planificar los traslados, utilizar el transporte público cuando corresponda y, especialmente, no conducir después de consumir alcohol o drogas.