Virgen de La Merced sale al encuentro de la comunidad

Septiembre se vive con especial alegría en diversas comunidades de la Diócesis de Rancagua, donde la devoción a Nuestra Señora de la Merced vuelve a reunir a familias y comunidades en torno a la oración y la celebración de su patrona, fiesta que se vive el 24 de este mes.

Alcones, Nancagua, Coltauco, Zúñiga, Corcolén, Codegua, Chimbarongo, Doñihue y el Convento Mercedario de Rancagua son algunas de las comunidades que, bajo esta advocación, mantienen viva una tradición de fe que se expresa en celebraciones litúrgicas, procesiones, peregrinaciones y encuentros comunitarios.

Zúñiga: una patrona que sale al encuentro

En la parroquia Nuestra Señora de La Merced de Zúñiga, el padre Osvaldo Rodríguez explica que la fiesta comenzará este sábado 12 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 27, cuando la Iglesia celebra la Oración por Chile.

Durante estos días, la imagen de la Virgen será trasladada en caravana por distintas comunidades, llevando su presencia y mensaje a los hogares y familias de la parroquia.

Cada encuentro contempla el rezo del Santo Rosario meditado, la celebración de la Eucaristía y un momento fraterno para compartir. A ello se sumarán expresiones propias de nuestra identidad nacional, como los pies de cueca.

El 18 y 19 de septiembre habrá una pausa en las actividades, considerando las celebraciones familiares y los desfiles de Fiestas Patrias. “Es una instancia que nos reúne nuestra Madre Santísima, en la que hacemos familia, familia espiritual, y comunión entre nosotros”, señaló el sacerdote, invitando especialmente a quienes mantienen una profunda devoción a María a participar de esta fiesta parroquial.

Virgen peregrina en Chimbarongo

En Chimbarongo, la celebración comenzó el 30 de agosto, durante la misa de San Ramón Nonato, cuando la imagen de la patrona fue entregada a la comunidad de Lourdes para iniciar su peregrinación.

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Desde entonces, la Virgen de La Merced ha recorrido distintas comunidades, entre ellas San José Lo Toro, San Pedro Nolasco, Santa Rita Lucana y Cristo Redentor de El Rincón. El 16 de septiembre acompañará a los vecinos de Peor es Nada durante las Fiestas Patrias, mientras que el 20 visitará Las Palmeras.

El 23 regresará a la sede parroquial para preparar la misa solemne del 24 de septiembre, donde se impondrán los escapularios. La celebración continuará el 25 con un concierto de música chilena en honor a la Virgen y una procesión desde Peor es Nada el sábado.

El domingo 27, la comunidad de Chimbarongo cerrará esta fiesta con una gran procesión por la ciudad, que comenzará a las 16:30 horas desde la entrada de la comuna hasta el templo parroquial.

La fiesta de La Merced también se celebrará en las otras capillas y parroquias bajo su amparo, siendo una celebración que une generaciones y que, en medio de las Fiestas Patrias, recuerda que la fe también forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad.