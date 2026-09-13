Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Amarga y dura derrota para el Capo de Provincia: O’Higgins pierde por la mínima en su visita ante Audax Italiano

Los celestes no encontraron el tan ansiado empate, y a “Los Tanos” les bastó con la eficacia del primer tiempo para dejar los puntos en casa.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Una inmerecida derrota, especialmente por los tiros en los postes del segundo tiempo, sufrió este domingo O’Higgins en su visita a Audax Italiano, pese a que, en la primera mitad, el cuadro local decidido a imponer sus términos, generando las primeras aproximaciones de peligro a su favor.

A pesar del constante asedio y el dominio territorial ejercido por «Los Tanos», el elenco visitante logró resistir los embates gracias a un correcto y aplicado orden en sus líneas defensivas. Con el correr de los minutos, el «Capo de Provincia» intentó sacudirse de la presión y, cerca de los 20′, generó su primera jugada de riesgo tras un incisivo centro de Pavez, el cual no logró ser conectado por los atacantes y terminó siendo retenido con seguridad por el guardameta Tomás Ahumada.

Claro está que, la insistencia del conjunto itálico encontraría su recompensa pasada la mitad de la primera fracción. A los 27 minutos, Audax Italiano logró vulnerar el cerrojo rancagüino y decretó la apertura de la cuenta a través del mediocampista Chiaverano, quien empalmó un potente e inatajable remate que dejó sin ninguna posibilidad de reacción al portero Carabalí. Esta anotación fue el reflejo directo de la eficacia del cuadro local para ejecutar rápidas transiciones ofensivas, priorizando constantemente el protagonismo y la llegada por sorpresa de sus volantes al área rival.

Tras el impacto del gol en contra, «Los Celestes» intentaron adelantar sus líneas y buscaron la igualdad apelando principalmente a los disparos de media distancia. Las ocasiones más nítidas para los forasteros antes del descanso llegaron en los pies de Arnaldo Castillo, cuyo remate fue sólidamente contenido por Ahumada, y posteriormente a través de un potente tiro de Walter Bou que se elevó para pasar por sobre el travesaño. De esta forma, la primera etapa culminó evidenciando un trámite de fuerzas parejas, pero que terminó inclinándose a favor de los dueños de casa gracias a su mayor efectividad en el último cuarto de cancha.

Los rancagüinos carecieron de efectividad en el arco rival. Foto: Ricardo Obando/El Rancagüino.

Una noche para el olvido en O’Higgins

El desarrollo del complemento se vio notoriamente eclipsado y perdió la intensidad de la primera mitad, caracterizándose por múltiples detenciones y transiciones ofensivas mucho más lentas hacia ambas porterías. A pesar de este trabado escenario, O’Higgins adelantó sus líneas y salió con la clara convicción de conseguir el empate. Sin embargo, los constantes esfuerzos del elenco visitante terminaron diluyéndose al encontrarse de frente con una actuación estelar del guardameta Tomás Ahumada, quien ahogó cada uno de los intentos celestes para mantener su arco en cero.

En la recta final del compromiso y a pesar de los varios minutos de descuento otorgados por el arbitraje debido a las constantes paralizaciones, el Capo careció de la claridad necesaria, no logró encontrar los espacios oportunos en el último cuarto de cancha y cerró la jornada sin poder revertir el marcador. Además, los postes del arco rival le jugaron una mala pasada.

Anuncios

Con este ajustado revés por la mínima, el conjunto rancagüino sufre un duro golpe en la clasificación general y queda relegado a la duodécima posición de la tabla de la Liga de Primera, estancándose con 27 unidades.

Una dura derrota porque, terminó siendo inmerecida, sufrió O’Higgins en La Florida. Foto: Ricardo Obando/El Rancagüino.

Ficha del partido

Audax Italiano (1): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo (90’+4’, Oliver Rojas), Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni, Franco Troyansky (90+2’, Favian Loyola), Marco Collao, Cesar Pinares, Paolo Guajardo (77’, Diego Monreal), Giovani Chiaverano (72’, Michael Vadulli), Diego Coelho. DT: Patricio Graff.

O’Higgins (0): Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez (90’+9’, Joaquín Tapia), Felipe Ogaz (83’, Tomás Avilés), Juan Leiva (83’, Joaquín Muñoz), Ignacio Schor (46’, Santiago Toloza), Walter Bou, Bastián Yáñez (65’, Thiago Vecino), Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Árbitros: Nicolás Millas, Eric Pizarro, Jean Araya, Mario Salvo.
VAR: Gastón Philippe, Miguel Rocha.
Amonestados: Rebolledo, Ferrario, Vadulli (AUD); Schor, Pavez, Castillo (OHI).
Expulsado: 90’+11’, Favian Loyola (AUD).
Goles: 1-0, 27’, Chiaverano.
Estadio: Bicentenario de la Florida, La Florida.
Público: 2488 espectadores.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: 0-0: Huracán y Racing Club se mantienen sin goles al finalizar el primer tiempo
9 minutos hace
Independiente del Valle sale victorioso en un emocionante encuentro contra Libertad
20 minutos hace
Barcelona y Delfín igualaron 1 a 1
22 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Huracán y Racing Club se mantienen sin goles al finalizar el primer tiempo
9 minutos hace
Independiente del Valle sale victorioso en un emocionante encuentro contra Libertad
20 minutos hace
Anuncios
797170_2
Con gol de Giovani Chiaverano, Audax Italiano le ganó a O’Higgins por 1 a 0
Audax Italiano vs O'Higgins
Audax Italiano vs O’Higgins, EN VIVO Campeonato Nacional 2026 fecha 23: relato MINUTO A MINUTO
Anuncios
797168_2
D. La Serena cae goleado por 3 a 0 ante Universidad de Chile en un vibrante encuentro
798291_2
San Marcos golea 3-0 a Curicó Unido
encuentro jovenes 1
Más de 60 jóvenes se reunieron en Mostazal para proyectar el futuro del mundo rural en O’Higgins
lolol detenidos
Detienen a dos hombres por receptación tras robo en Lolol
Anuncios
798293_2
Magallanes le ganó como anfitrión a D. Puerto Montt por 2-0
detenidos santa ines 1
Caen en manos de la policía dos hombres armados en Santa Inés de Las Cabras
vaquer 2
Una noche mágica en Santiago: Stephanie Vaquer se consagró campeona mundial de WWE
793872_0
Corinthians vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
boca_vs_lanus_46
São Paulo y Boca Juniors se miden por la llave 1
MOVILIDAD 1
Más de 325 mil vehículos se movilizarán en O’Higgins durante Fiestas Patrias
Anuncios
797865_0
Vasco da Gama y Santa Fe se encuentran en la llave 2
798287_0
San Luis se enfrentará ante D. Antofagasta por la fecha 26
ChatGPT Image 12 sept 2026, 01_37_14
Investigación de la UOH revela una diversidad del SARS-CoV-2 que la vigilancia convencional no alcanza a detectar
798286_0
Rangers intentará seguir su racha positiva ante Deportes Iquique
Anuncios
incendio san vicente
Una persona perdió la vida en incendio registrado en San Vicente
villa don rodrigo 1
Rancagua: Villa Don Rodrigo dio el vamos a las Fiestas Patrias
carabineros graneros 2
Carabineros participa en investidura de brigadas de tránsito y buena convivencia en colegio de Graneros
EDITORIAL ok
El 18 de septiembre: una fiesta que nació antes que la Independencia
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
rosario
Virgen del Rosario comienza a recorrer Guacarhue
Stephanie Vaquer en Chile
Stephanie Vaquer hace historia y conquista el Campeonato Mundial de WWE en Chile
797171_2
Fernando Zampedri marca un doblete en la victoria 3-2 de U. Católica ante Palestino