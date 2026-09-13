Amarga y dura derrota para el Capo de Provincia: O’Higgins pierde por la mínima en su visita ante Audax Italiano

Una inmerecida derrota, especialmente por los tiros en los postes del segundo tiempo, sufrió este domingo O’Higgins en su visita a Audax Italiano, pese a que, en la primera mitad, el cuadro local decidido a imponer sus términos, generando las primeras aproximaciones de peligro a su favor.

A pesar del constante asedio y el dominio territorial ejercido por «Los Tanos», el elenco visitante logró resistir los embates gracias a un correcto y aplicado orden en sus líneas defensivas. Con el correr de los minutos, el «Capo de Provincia» intentó sacudirse de la presión y, cerca de los 20′, generó su primera jugada de riesgo tras un incisivo centro de Pavez, el cual no logró ser conectado por los atacantes y terminó siendo retenido con seguridad por el guardameta Tomás Ahumada.

Claro está que, la insistencia del conjunto itálico encontraría su recompensa pasada la mitad de la primera fracción. A los 27 minutos, Audax Italiano logró vulnerar el cerrojo rancagüino y decretó la apertura de la cuenta a través del mediocampista Chiaverano, quien empalmó un potente e inatajable remate que dejó sin ninguna posibilidad de reacción al portero Carabalí. Esta anotación fue el reflejo directo de la eficacia del cuadro local para ejecutar rápidas transiciones ofensivas, priorizando constantemente el protagonismo y la llegada por sorpresa de sus volantes al área rival.

Tras el impacto del gol en contra, «Los Celestes» intentaron adelantar sus líneas y buscaron la igualdad apelando principalmente a los disparos de media distancia. Las ocasiones más nítidas para los forasteros antes del descanso llegaron en los pies de Arnaldo Castillo, cuyo remate fue sólidamente contenido por Ahumada, y posteriormente a través de un potente tiro de Walter Bou que se elevó para pasar por sobre el travesaño. De esta forma, la primera etapa culminó evidenciando un trámite de fuerzas parejas, pero que terminó inclinándose a favor de los dueños de casa gracias a su mayor efectividad en el último cuarto de cancha.

Los rancagüinos carecieron de efectividad en el arco rival. Foto: Ricardo Obando/El Rancagüino.

Una noche para el olvido en O’Higgins

El desarrollo del complemento se vio notoriamente eclipsado y perdió la intensidad de la primera mitad, caracterizándose por múltiples detenciones y transiciones ofensivas mucho más lentas hacia ambas porterías. A pesar de este trabado escenario, O’Higgins adelantó sus líneas y salió con la clara convicción de conseguir el empate. Sin embargo, los constantes esfuerzos del elenco visitante terminaron diluyéndose al encontrarse de frente con una actuación estelar del guardameta Tomás Ahumada, quien ahogó cada uno de los intentos celestes para mantener su arco en cero.

En la recta final del compromiso y a pesar de los varios minutos de descuento otorgados por el arbitraje debido a las constantes paralizaciones, el Capo careció de la claridad necesaria, no logró encontrar los espacios oportunos en el último cuarto de cancha y cerró la jornada sin poder revertir el marcador. Además, los postes del arco rival le jugaron una mala pasada.

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Con este ajustado revés por la mínima, el conjunto rancagüino sufre un duro golpe en la clasificación general y queda relegado a la duodécima posición de la tabla de la Liga de Primera, estancándose con 27 unidades.

Una dura derrota porque, terminó siendo inmerecida, sufrió O’Higgins en La Florida. Foto: Ricardo Obando/El Rancagüino.

Ficha del partido

Audax Italiano (1): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo (90’+4’, Oliver Rojas), Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni, Franco Troyansky (90+2’, Favian Loyola), Marco Collao, Cesar Pinares, Paolo Guajardo (77’, Diego Monreal), Giovani Chiaverano (72’, Michael Vadulli), Diego Coelho. DT: Patricio Graff.

O’Higgins (0): Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez (90’+9’, Joaquín Tapia), Felipe Ogaz (83’, Tomás Avilés), Juan Leiva (83’, Joaquín Muñoz), Ignacio Schor (46’, Santiago Toloza), Walter Bou, Bastián Yáñez (65’, Thiago Vecino), Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Árbitros: Nicolás Millas, Eric Pizarro, Jean Araya, Mario Salvo.

VAR: Gastón Philippe, Miguel Rocha.

Amonestados: Rebolledo, Ferrario, Vadulli (AUD); Schor, Pavez, Castillo (OHI).

Expulsado: 90’+11’, Favian Loyola (AUD).

Goles: 1-0, 27’, Chiaverano.

Estadio: Bicentenario de la Florida, La Florida.

Público: 2488 espectadores.