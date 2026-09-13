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Caen en manos de la policía dos hombres armados en Santa Inés de Las Cabras

Carabineros incautó una escopeta y un revólver ocultos en la plaza tras denuncia por disparos en la vía pública.

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Pasada la medianoche del sábado, vecinos del sector Santa Inés de Las Cabras alertaron a personal de Carabineros por disparos injustificados en la vía pública, lo que derivó un rápido operativo de la Tenencia El Manzano en la plaza del sector.

En el lugar, el personal policial fiscalizó a dos hombres adultos y al revisar sus antecedentes, se estableció que uno de ellos, de nacionalidad boliviana, mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo con intimidación. El segundo detenido, de nacionalidad colombiana, registra antecedentes penales, pero sin órdenes pendientes.

Durante el rastreo del sector, Carabineros logró encontrar dos armas de fuego ocultas, donde al interior de una alcantarilla de la plaza estaba escondida una escopeta con un cartucho en su interior, sin percutir; mientras que debajo de un minibús estacionado en las inmediaciones, se halló un revólver calibre .38, sin munición. Ambas armas no tenían número de serie y fueron incautadas para ser periciadas por personal especializado.

De acuerdo a lo informado, las cámaras de seguridad del sector permitieron confirmar que ambos sujetos habrían manipulado los armamentos, antecedente que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Por instrucción del fiscal de turno, al sitio concurrió personal de LABOCAR de Carabineros, para realizar las pericias de rigor. Los dos detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención.

Desde la institución destacaron que el procedimiento permitió sacar de circulación dos armas ilegales y forma parte del trabajo preventivo que se realiza en terreno para reforzar la seguridad en la comunidad.

Los dos extranjeros que fueron detenidos por presunta tenencia de armas de fuego en el sector Santa Inés de Rancagua.
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